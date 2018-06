Anzeige Von der Lust am Laufen

Menschen sind Läufer – dafür sind unsere Beine gemacht. Dazu kommt der besondere Kick, den eigenen „Schweinehund“ zu überwinden. Wohl deshalb war der Nagolder Mittsommerlaufs im vergangenen Jahr ein Erfolg. An diesem Freitag findet die zweite Auflage des Laufs statt. Mehr Teams, mehr Läufer werden zu diesem Staffel-Halbmarathon erwartet. Und nicht wenige davon schauen zuvor bei Klaus Müller von Müller Lauf & Sport vorbei, „dem“ Experten für den perfekten Laufschuh in der Region.

Der Mittsommerlauf ist auf Asphalt“, analysiert Müller die Anforderungen mit seiner Erfahrung aus „20 Marathons und ettliche Halbmarathons“ in den Füßen: „Das braucht eine optimale Dämpfung“, um den harten Untergrund optimal abzufangen und die Belastung speziell für die Gelenke zu reduzieren. Wer allerdings auf Sieg und nicht nur zum Spaß an der Freude läuft, der wird vielleicht trotzdem einen etwas härteren Schuh wählen, auch leichter; „barfußartig“ nennt Müller das Laufgefühl in solchen Schuhen, die schneller sind als die gedämpften Komfort-Schuhe. Es ist wie bei Autos: harte Federung bringt mehr Grip und Beschleunigung, „weil nicht soviel Energie in der Dämpfung verloren geht.“ Muss man wissen.

Wenn Klaus Müller aber einen Schuh empfiehlt, achtet er noch auf viel, viel mehr. „Ist der Kunde vielleicht ein Überpronierer?“, was meint: knickt sein Fuß in der Abrollbewegung beim Abrollen nach innen? Üblicherweise versucht man das über einen zumindest stabileren Schuh und/oder spezielle Einlagen zu korrigieren. Aber das muss nicht immer sein, weiß Müller. „Man braucht da nicht immer alles nachbessern oder ausgleichen, sagt die Forschung heute.“ Oft sei es einfach auch gut, den Körper selbst „machen zu lassen“. - „Wenn man zu viel dämpft und korrigiert, baut der Körper entsprechende eigene Muskulatur ab.“ Da ist es einfach sinnvoll, ab und an einfach so zu laufen wie man geschaffen ist „und sich wohl fühlt“. Das Wohlbefinden beim Laufen ist immer der Indikator.