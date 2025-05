Mit dem Einstieg von Daniel Stüttler in den Stuckateurbetrieb, den Josef Stüttler 1995 gegründet hatte, war die Nachfolge gesichert.

Der Sohn hatte sich schon immer für den Betrieb interessiert. Bereits in den Schulferien als Junge hatte er seinen Vater gerne unterstützt und sich als Helfer betätigt. Sein Wunsch war, Stuckateur wie sein Vater zu werden. Die Ausbildung machte er auswärts in Fluorn-Winzeln in den Jahren 2000 bis 2003. Danach ging er in die väterliche Firma. Von 2004 bis 2005 absolvierte er in Vollzeit und Teilzeit die Meisterschule. Im Jahr 2008 gründeten Vater und Sohn dann die Stüttler GbR.

Das Angebot

Auch Daniel Stüttler zeigt sich als Unternehmer sehr rührig. Außer den klassischen Arbeiten wie Innen- und Außenputz, Stuckarbeiten, Trockenbau, Vollwärmeschutz, Altbausanierung, Brand- und Schallschutz bietet die Firma seit 2009 exklusive Wandgestaltungen wie Beton-, Rost-, und Kalkputztechniken an.

Sonderausbildung für fugenlose Bäder

Eine Sonderausbildung für fugenlose Bäder und Fußbäder, die bereits Josef Stüttler gemacht hat, rundet das breite und qualitativ hochwertige Angebot ab. Er ist auch zuständig für alte Putztechniken wie Kellenwurf- und Kratzputz.

2021 schuf sich der Jungunternehmer Daniel Stüttler ein weiteres Standbein mit einem Diamantbohrkerngerät. Dies ist ein spezielles Gerät für harte Materialien.

Zertifizierter Gebäude-Energieberater

Daniel Stüttler ist seit 2023 zertifiziert als Gebäude-Energieberater. In der kleineren Betriebsgröße sieht er Vorteile. Die Inhaber verfügen über gute Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung. Die Firma lebt laut Daniel Stüttler von dem guten Ruf, der Kundenzufriedenheit und der langjährigen Kundenbindung. Auch die Bereitschaft, kleinere Reparaturen gut auszuführen, bringt Folgeaufträge.

„Niemals stehenbleiben!“

Bisher hat die Firma alle Auf- und Abs der Wirtschaft ohne spürbare Auswirkungen überstanden. Das Motto des Nachfolgers: „Niemals stehenbleiben und sich immerzu weiterbilden. Ständig gibt es neue Materialien und Techniken.“ Wichtig sind ihm der Blick auf die sich verändernden Gebäude und Innenausstattungen.

Die Zukunft

Beide – Vater und Sohn – sehen für die Firma eine positive Zukunft. Sie wünschen sich aber eine größere Wertschätzung für das Handwerk. Für die Jugend wünschen sie sich, dass sie den Wert dieses abwechslungsreichen und kreativen Berufs des Stuckateurs erkennt. Mit Besorgnis blickt Josef Stüttler auf die ständig steigenden Kosten für das Material und die steigende Steuerbelastung. Er wünscht sich zudem weniger Bürokratie.