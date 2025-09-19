Anzeige: Von Bestseller über Kinderbuch bis Manga: Die Nagolder Literaturtage beginnen kommende Woche

Wie immer spannend und abwechslungsreich, in diesem Jahr mit noch mehr Auswahl an fesselnden Geschichten: Vom 26. September bis zum 20. November finden die diesjährigen Nagolder Literaturtage statt. Die Buchhandlung Zaiser, die vhs Oberes Nagoldtal und die Stadtbibliothek haben - zusammen mit einigen Kooperationspartnern - ein Programm mit sage und schreibe 19 Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Darin finden sich große Namen wie Thomas Mann, Denis Scheck, Volker Klüpfel und Wilhelm Schmid, außergewöhnliche Aktionen wie ein Manga-Workshop, Angebote für ein jüngeres Publikum wie eine Lesung mit Markus Orths und eine Veranstaltung zu „Die drei???" sowie Newcomer wie Gabriella Santos de Lima.
Die folgenden beiden Veranstaltungen sind ein gutes Beispiel dafür, wie abwechslungsreich das Angebot ist und welche neuen, vielseitigen Einblicke die Literaturtage ein weiteres Mal zu bieten haben.