Anzeige: Von Bestseller über Kinderbuch bis Manga: Die Nagolder Literaturtage beginnen kommende Woche

Wie immer spannend und abwechslungsreich, in diesem Jahr mit noch mehr Auswahl an fesselnden Geschichten: Vom 26. September bis zum 20. November finden die diesjährigen Nagolder Literaturtage statt. Die Buchhandlung Zaiser, die vhs Oberes Nagoldtal und die Stadtbibliothek haben - zusammen mit einigen Kooperationspartnern - ein Programm mit sage und schreibe 19 Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Darin finden sich große Namen wie Thomas Mann, Denis Scheck, Volker Klüpfel und Wilhelm Schmid, außergewöhnliche Aktionen wie ein Manga-Workshop, Angebote für ein jüngeres Publikum wie eine Lesung mit Markus Orths und eine Veranstaltung zu „Die drei???" sowie Newcomer wie Gabriella Santos de Lima.

Die folgenden beiden Veranstaltungen sind ein gutes Beispiel dafür, wie abwechslungsreich das Angebot ist und welche neuen, vielseitigen Einblicke die Literaturtage ein weiteres Mal zu bieten haben.

,,Dunkle Momente": Einzelne Taten können alles verändern, doch definieren sie auch, wer wir sind?

True Crime, Dokumentationen über bekannte Verbrechen und Täter, Fernsehserien wie CSI und Law & Order: Straftaten üben eine düstere Faszination auf uns aus. Elisa Hoven weiß das ganz genau. Und sie weiß, dass hinter jeder davon eine Geschichte steckt. Diese Hintergründe hat die Autorin zu Papier gebracht. Ihr Buch „Dunkle Momente" handelt von Eva Herbergen. Die Strafverteidigerin weiß, dass es nicht viel braucht, dass aus einem Menschen ein Verbrecher wird. Vielleicht sogar ein Mörder. Ein einziger dunkler Moment genügt, um einen Menschen zum Täter zu machen - oder zum Opfer. Elisa Hoven wirft in dem packenden Roman ethische und moralische Dilemmata auf und weist auf Diskrepanzen zwischen Recht und Gerechtigkeit hin. Als Professorin für Strafrecht an der Universität Leipzig und Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof gelingt ihr das in unnachahmlicher und desillusionierender Art. Ein Mensch ist immer mehr als eine einzelne Tat. Das wird Elisa Hoven bei einem Einblick in „Dunkle Momente" unter Beweis stellen. Die Lesung der Juristin findet am Freitag, 26. September, um 20 Uhr im Kubus Nagold statt. Der Eintritt kostet 15 Euro.

„Mit dir steht die Welt nicht still": eine bewegende Liebesgeschichte

Zwei junge Menschen Anfang 20 treffen sich auf einer Party. Es ist ein lebensverändernder Zufall. John weiß gleich: Das ist Liebe auf den ersten Blick. Für eine so tiefe Zuneigung würde er sein ganzes Leben neu planen. Nanette kann dieses Glück jedoch noch nicht annehmen. John soll sein Vorhaben nach Brasilien auszuwandern, in die Tat umsetzen. Zwei Jahre lang schreiben sich die unglücklich Verliebten Brief um Brief. Sie lernen sich kennen, ihre Zuneigung füreinander wächst und ganz allmählich gesteht sich auch Nanette ihre Gefühle ein.

Liebesgeschichten wie diese sind tragisch. Sie fesseln den Leser und lassen ihn mit den Protagonisten mitfiebern. Werden sie endlich zueinander finden? Nun wagt es doch und macht den Schritt! So einfach ist es aber oft nicht, weder im echten Leben noch in der Romanwelt. Insbesondere, wenn die Geschichte im London des Jahres 1951 spielt. Der zweite Weltkrieg liegt erst kurz zurück, seine Schrecken spuken noch immer durch die Köpfe der Menschen. So geht es auch den beiden Vollwaisen Nanette und John. Sie war zudem mit Anne Frank befreundet und hat als Einzige ihrer Familie Bergen-Belsen überlebt. Deshalb braucht sie auch zwei Jahre, um John nach Säo Paulo zu folgen.

Es ist ein Buch über das Trauma, das in unseren Kindern und Enkelkindern weiterlebt, aber vor allem über wiedererlangte Hoffnung, Lebensmut und eine außergewöhnliche Liebe. Zu Papier gebracht hat diese bewegende Geschichte die Wienerin Melissa Müller in „Mit dir steht die Welt nicht still". Ihre Biografie „Das Mädchen Anne Frank" wurde in 25 Sprachen übersetzt und die Verfilmung mit mehreren Emmys ausgezeichnet. ,,Bis zur letzten Stunde. Hitlers Sekretärin erzählt ihr Leben" in Zusammenarbeit mit Traudl Junge stand mehr als ein Jahr auf der Spiegel-Bestsellerliste und diente als Vorlage für den Oscar-nominierten Film „Der Untergang". Müller ist am Donnerstag, 23. Oktober, im Rahmen der Literaturtage zu Gast im Nagolder Kubus. Die Lesung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

Weitere Highlights

Am 16. Oktober reist Philosoph Wilhelm Schmid nach Nagold und bringt „Die Suche nach Zusammenhalt" mit. Noch neu in den Reihen der Autoren ist Gabriella Santos de Lima. In „Fleur de Lavande" beschreibt sie eine ergreifende Liebesgeschichte, gesponnen um eine betrogene und hintergangene Frau, die vom Zufall überrascht wird. Der Bestseller-Autor und Kluftinger-Erfinder Volker Klüpfel lädt am 9. November zusammen mit Sarah-Lavania Schmidbauer zu einer szenischen Lesung ein. Die Besucher dürfen sich auf einen spannenden Kriminalfall freuen, der von einem ungewöhnlichen Ermittler-Duo gelöst wird.

Ein besonderes Angebot ist der Manga-Workshop am 11. Oktober, der sich an Kinder ab zehn Jahren richtet. Künstler Dominik Jell verewigt sich als Tätowierer auf der Haut seiner Kunden und als begabter Zeichner auf Papier. Ebenfalls an ein junges Publikum richtet sich die Lesung von „Die drei ???". Am 5. November lösen die Kinder „das Geheimnis der sieben Palmen".

Vorverkauf

Das gesamte Programm der Nagolder Literaturtage ist – ausführlich beschrieben – auf der Webseite der Buchhandlung Zaiser unter www.zaisernagold.de zu finden. Karten gibt es vor Ort in der Buchhandlung Zaiser. Der Erwerb der Karten ist nur gegen Barzahlung möglich. Die Preise variieren je nach Veranstaltung. Schüler bezahlen nur den halben Preis. Sie sollen vergünstigt die Gelegenheit bekommen, ihre Begeisterung für Literatur zu entdecken.