Anzeige Reisen vom Mittelmeer bis in den hohen Norden

Maas Reisen bietet in seinem Katalog für jeden Geschmack etwas – Rundreisen, Badeurlaub, Tagesausflüge und Kreuzfahrten. Einfach buchen und die (Traum-)Reise kann beginnen, denn die Tourismusexperten des Reiseveranstalters kümmern sich um den Rest.

Einfach mal den Alltag hinter sich lassen, das geht am einfachsten mit einer Busreise.

Ob allein, zu zweit oder gleich als ganze Gruppe, Ziele in der näheren Umgebung oder in ganz Europa, Maas Reisen hat seine Palette über die Jahre stark ausgebaut. Ausflüge führen beispielsweise in den Schwarzwald, ins Allgäu oder an den Bodensee. Oder wie wäre es mit einer Fahrt ins Rheinland oder in die Weingebiete an der Mosel? Aber auch internationale Metropolen wie Hamburg, Prag und Wien sorgen für erlebnisreiche Stunden.