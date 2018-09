Anzeige Vom E-Auto bis zum Wohnmobil

G

eboten werden am Tag der offenen Tür für die drei Marken Renault, Dacia und Nissan verschiedene Sonderaktionen. So gibt es beim Erwerb eines Neufahrzeugs oder Tageszulassung kostenlose Winterkompletträder. Zudem bietet das Autohaus den Abverkauf vieler Fahrzeuge mit Tageszulassungen zu besonderen Konditionen an. Auch für die Finanzierung der Fahrzeuge gibt es attraktive Angebote.

Beim Neuerwerb eines Nissans gibt es neben den Winterrädern auch eine Fünf-Jahres-Garantie, die die Wartung des Fahrzeugs einschließt. Für das Elektroauto Zoe von Renault steht das Angebot "99-Euro-Leasing" zur Verfügung, das für ADAC-Mitglieder sogar ein Wartungspaket beinhaltet.