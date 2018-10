Anzeige Vom Boden bis zum Gartenhaus

Von kleinen Anfängen in der Bregstraße mit der Firmengründung im Jahre 1998 und einer Ausstellungsfläche von 450 Quadratmetern hat sich die Firma kontinuierlich weiterentwickelt; im Jahre 2000 trat Fridolin Baschnagel als geschäftsführender Gesellschafter ein, im gleichen Jahr wurde an neuem Standort und neuen Räumlichkeiten eröffnet und HolzMaxX bot als einziger in der Branche auch Montagedienstleistungen an. 2004 trat Oliver Kern als weiterer geschäftsführender Gesellschafter in das Unternehmen ein. 2006 wurde in Gottmadingen nahe der Schweizer Grenze eine Niederlassung eröffnet, vier Jahre später wurde in der Webergasse in Schaffhausen eine Zweigniederlassung mit Ausstellung in Schaffhausen eingerichtet.