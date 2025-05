Anzeige: Vom Bequem Schuh bis zum Marathon Laufschuh

1 Foto: Jacqueline Geisel Lauf & Sport Müller steht für ein außergewöhnliches Sortiment in Sachen Schuhe. Hobbyläufer finden hier ebenso die passende Unter- stützung für das Gehen im Alltag wie Marathon-Läufer für ihre nächste sportliche Herausforderung. Geschäftsinhaber Klaus Müller ist selbst begeisterter Marathon-Läufer und unterzieht die Modelle aus seinem Laden gerne einem Selbsttest - seien es die Freizeit-, die Wand er- oder die Sportschuhe. Vor Kurzem konnte er seine handverlesene Modell- und Markenauswahl noch um einige besondere und nützliche Schuhe erweitern.







"Ich möchte meinen Kunden für alle individuellen Bedürfnisse etwas bieten, vom Bequemschuh bis zum Marathon-Laufschuh", erklärt Klaus Müller seine Vision. "Wir sind nicht nur für aktive Sportler da, sondern bieten eine kompetente und individuelle Beratung für alle." Neu in den Regalen sind daher Modelle der Marke Skechers. In sie lässt sich einfach hineinschlüpfen, ohne Bücken, ohne Schnüren. Besonders für Kunden, die eine Verletzung haben oder in ein gewisses Alter gekommen sind, haben es damit im Alltag deutlich leichter. Der Fersenbereich ist entsprechend stabilisiert, die Zunge festgenäht. Hier verrutscht nichts. „Handsfree" lautet das Motto. Der air-cooled Memory-Foam und die Dämpfung in der Sohle sorgen für Bequemlichkeit bei gemütlichen, kürzeren Läufen. Die Skechers erfüllen definitiv die Ansprüche an einen Bequemschuh - und sind Bei Skechers klappt der Einstieg handsfree dazu noch erschwinglich. Bei der Farbauswahl hat Klaus Müller übrigens immer auch Menschen aus den Pflegeberufen auf dem Schirm. Deshalb gibt es die Skechers nicht nur in schlichtem Schwarz und ein wenig bunter, sondern auch in unauffälligem, klinischem Weiß.