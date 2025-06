Anzeige: Vom Bauernhof zum Vier-Sterne-Hotel

„Als mein Vater den alten ,Käppelehof’ gekauft hat, war ich acht Jahre alt, und ich fühlte mich 100 Jahre in der Zeit zurückversetzt“, erinnert sich Hotelier Edgar Schwer an die Anfänge, als er mit seinen Eltern und Geschwistern im alten Bauernhof einzog. Dort erlebte er seine Kinder- und Jugendjahre. 1972 heiratete er seine Frau Helma und baute neben dem alten Hof eine kleine Pension. Damit begann die Erfolgsgeschichte des heutigen Vier-Sterne-Hotels. Der Name des heutigen Hotels ist übrigens von der nahegelegenen Kapelle abgeleitet.

2004 wurde der „Käppelehof“ ein Vier-Sterne-Hotel

Foto: Privat

Im Laufe der Jahre wurden die Gästezimmer erweitert, und es kam auch ein Panorama-Hallenbad dazu. Seit 2004 ist der „Käppelehof“ ein Vier-Sterne-Hotel. „Wir haben 27 Hotelzimmer, einen Innenpool, einen Außenpool, Massage, Kosmetik, Saunen und Wellness“, erklärt Juniorchefin Nina Gutknecht, die Tochter von Helma und Edgar Schwer. Um die Feriengäste kümmern sich 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dreiviertel-Pension

Betrieben wird das Wohlfühl-Hotel „Käppelehof“ mit Dreiviertel-Pension. Das heißt, die Gäste beginnen den Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbüffet. Über die Mittagszeit wird eine kleine Mahlzeit angeboten. Am Nachmittag steht für die Gäste ein Kuchenbüffet bereit. Der Tag klingt dann mit einem Fünf-Gänge-Wahlmenü aus. Das Restaurant bietet regionale Spezialitäten und köstliche Menüs, die mit frischen Zutaten zubereitet werden. Die Leitung des Restaurants liegt in den Händen von Jeremie Gutknecht, dem Ehemann von Nina Gutknecht. Sie lernten sich während ihres dualen Hotelmanagement-Studiums kennen, für das Nina Gutknecht (damals noch Nina Schwer) im „Schwarzen Adler“ arbeitete. Das „Adler“-Restaurant im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald darf sich schon seit 1969 mit einem der begehrten Michelin-Sterne schmücken. Nina und Jeremie Gutknecht sind inzwischen seit 2017 im Hotel „Käppelehof“ tätig. Nach und nach legen jetzt Edgar und Helma Schwer den Betrieb in ihre Hände.

Schritte in die Zukunft

Mit dem Bau der Gäste-Chalets in Laufreichweite zum Hotel ging der Betrieb im vergangenen Jahr weitere Schritte in Richtung Zukunft. Die Feriengäste in den Chalets haben zum einen die Vorzüge einer großen Privatsphäre, können zum anderen aber auch die Vorzüge eines Vier-Sterne-Hotels genießen.

Nächstes Projekt ist schon angedacht

Und laut Edgar Schwer denkt man schon an das nächste – noch größere – Projekt; an die Schaffung zusätzlicher Zimmer und an die Vergrößerung des Restaurants. Die Arbeit geht beim „Käppelehof“ so schnell nicht aus.