Anzeige Vollmundiger Most und schwäbisches Vesper

Bei Most, Musik und schwäbischem Vespergenuss wird die Dorfmitte zum Treffpunkt. Der achte Boller Mostbesen steht rechtzeitig zum Ferienende an. Gäste aus nah und fern dürfen sich auf herzhafte, schwäbische Spezialitäten aus regionaler Herkunft, gemütliche Stunden und vielseitige musikalische Unterhaltung bei freiem Eintritt freuen.

Bereits am Nachmittag können sich die Besucher die besten Plätze aussuchen, bevor sich am Abend bei stimmungsvoller Beleuchtung die typische Mostbesen-Atmosphäre auf dem gut beschirmten Platz und in den heimelig dekorierten Festhütten entfaltet.

Ausschließlich aus eigener Herstellung stammt der beliebte Hausmost in den Sorten "Rot" und "Natur".