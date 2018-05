Anzeige Voll-Service nicht nur für Braut

In Kooperation mit Christin Gässler aus dem Friseursalon "L53 Haare und Natur" können im Wedding-Special-Angebot sämtliche Wünsche der Braut vom Make-up bis zur Frisur an einem Ort erfüllt werden. Hier sind auch Hausbesuche möglich. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Wimpernverlängerung durch die zertifizierte Lash-Stylistin Nicole Kietzmann, die sich ebenfalls in einer der Räumlichkeiten niederließ.