Anzeige Voll motiviert beim Hausbau

Nachdem das Hausbauprojekt gegenüber der Festplatzanlage im Herbst 2017 mit der Verlegung der Bodenplatte startete und im Sommer 2018 Richtfest gefeiert wurde, wurde in der Projektwoche vom 26. bis 30. November 2018 mit den Innenausbauarbeiten begonnen. Zwei Schüler der Klasse 9, Alexander Brüstle und Lorenz Roming, verlegten unter der Begleitung eines Facharbeiters der örtlichen Firma Storz Heizungstechnik die Abwasser- und Frischwasserrohre.

Für die Elektroinstallationen stellte sich Herbert Scheerer, Seniorchef der Firma Elektro Scheerer in Rötenberg, als ehrenamtlicher "Polier" zur Verfügung. Auf Wunsch der Schüler wurde ein modernes Control Panel in die Wand neben der Eingangstür installiert, von dem aus alle Funktionen wie auch die Lichtdimmung und die Jalousien gesteuert werden können. Die Flexibilität des Gewerbevereins kommt vor allem bei Schulleiter Josef Rack gut an. Dies zeige, wie sehr der Verein hinter dem Projekt stehe und auf die Vorstellungen der Schüler eingegangen werde, hebt Rack hervor.

Weiter geht es am Hausbau in den beiden Praktikumswochen vom 11. bis 22. März. Da sollen nach Auskunft des Schulleiters Isolierungsarbeiten im Innern des Häuschens angepackt und der Außenputz aufgetragen werden, wofür die Firma Maler Moosmann die Anleitung übernimmt. Falls die Putzarbeiten wetterbedingt nicht möglich sind, sollen sie in der Praxiswoche im Juni nachgeholt werden, in der die Herstellung der Möbel mit der Firma Nübel Holz und Form geplant ist. Außerdem muss noch die Boulder-Wand errichtet werden. Die Arbeiten im März und Juni werden Schüler der Klasse 8 übernehmen, da zu diesem Zeitpunkt die Neuntklässler sich bereits auf ihre Abschlussprüfung vorbereiten müssen.