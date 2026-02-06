Die Broatschua-Zunft aus Vöhringen startet ab Freitag, 6. Februar, närrisch durch. Ganz neu ist in diesem Jahr ein Kinderumzug am Fasnetsfreitag, 13. Februar.
Immer eine Woche vor den kalendermäßigen närrischen Tagen steigt die Broatschua-Zunft aus Vöhringen in ihre eigene heiße Phase der Dorffasnet ein. Den Auftakt dazu markierte in diesem Jahr der Verkauf des Narrenblättles. Via Hausbesuch durch erfahrene Verkaufteams wurde es am Samstag, 24. Januar, allen interessierten Bürgern überreicht. Mit dem immer gut und gern besuchten Hexenball am Freitag, 6. Februar, geht die Zunft ab 19.44 Uhr mit dem Ruf „ Broatschua - Hexa“ in die Vollen.