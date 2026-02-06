Die Broatschua-Zunft aus Vöhringen startet ab Freitag, 6. Februar, närrisch durch. Ganz neu ist in diesem Jahr ein Kinderumzug am Fasnetsfreitag, 13. Februar.

Immer eine Woche vor den kalendermäßigen närrischen Tagen steigt die Broatschua-Zunft aus Vöhringen in ihre eigene heiße Phase der Dorffasnet ein. Den Auftakt dazu markierte in diesem Jahr der Verkauf des Narrenblättles. Via Hausbesuch durch erfahrene Verkaufteams wurde es am Samstag, 24. Januar, allen interessierten Bürgern überreicht. Mit dem immer gut und gern besuchten Hexenball am Freitag, 6. Februar, geht die Zunft ab 19.44 Uhr mit dem Ruf „ Broatschua - Hexa“ in die Vollen.

Hexenball in der Tonauhalle Vöhringer Hexen beim Umzug. Foto: Ingrid Vögele Die „Jubiläumsuhrzeit“, an dem der Hexenball beginnt, weist auf den 44. Geburtstag der Zunft hin. Die 21 Gastvereine erwartet ein umfangreiches und unterhaltsames Nonstopp-Programm in der Tonauhalle, die trotz der rund 620 Hästräger aber auch noch Platz zum Wohlfühlen für „zivile“ Besucher haben wird.

Showtanznachwuchs tanzt

Beim Kinder- und Teenietanzfestival am Samstag, 7. Februar, zeigt ab 13 Uhr der eigene Garde- und Showtanznachwuchs sowie der aus den umliegenden Gemeinden sein tänzerisches Können. Fünf Zünfte mit mehreren Garden sind für ihre Auftritte in der Tonauhalle angemeldet. 130 Tänzerinnen werden ein buntes Programm mit tollen Kostümen bieten, zu dem alle Eltern und Großeltern eingeladen sind.

Umzug am 8. Februar

Und am Sonntag, 8. Februar, sind die Broatschua-Narren zum höchsten Feiertag gerüstet. Schlag 13.33 Uhr wird der Umzug durch den Flecken starten. 31 teilnehmende Zünfte und Gruppierungen mit rund 1600 Hästrägern – inklusive Musiken und Wagen – werden sich von der Bergfeldener Straße her – angeführt vom Namensgeber „Broatschua“ – in Bewegung setzen und auf der Strecke bis zum Autohaus Schmid Frohsinn und Heiterkeit verbreiten.

Eine Fleckenfasnet

Für den Zuschauer bietet sich ein traditionelles Erscheinungsbild einer bunt gemischten schwäbisch-alemannischen Fasnet. Es ist eine Fleckenfasnet. Das heißt, auf dem Dorfplatz steht das Festzelt mit Ausschank und Sitzgelegenheiten. Zudem laden Besenwirtschaften von Vereinen und Privatpersonen entlang der Umzugsstrecke ebenfalls zum Verweilen und Feiern ein.

Fleckendapp am Schmotzigen

Am Schmotzigen – das ist in diesem Jahr der 12. Februar – sind die Narren und Garden erneut gefordert. Ab 10 Uhr befinden sie sich im Ort auf dem Fleckendapp. Da wird auch das Rathaus nicht verschont, denn noch vor dem Mittagessen muss Bürgermeister Stefan Hammer seinen mächtigen Rathausschlüssel abgeben.

Ein Umzug für die Kinder

Neu in diesem Jahr startet am Freitag, 13. Februar, um 13.30 Uhr auf dem Dorfplatz ein Kinderumzug.

Dem Hexenwagen folgen alle Kindergärten des Ortes bis zur Halle. Sie gehört an diesem Nachmittag den Kindern. Eine Spielstraße, Kinderdisco und eine Narrenolympiade erwartet den Nachwuchs.

Schantlebar im Zunftheim

Am Sonntag, 15. Februar, hat die Schantlebar im Zunftheim geöffnet. Und am Dienstag, 17. Februar, werden auf dem Dorfplatz bei der Fasnetsverbrennung wieder viele Tränen fließen.