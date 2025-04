Anzeige: Vöhringer Bürgermeister: „In der Kommunalpolitik braucht man Geduld!“

„Im Gesundheitswesen stehen wir besser da, als manch andere Kommune“, freut sich Vöhringens Bürgermeister Stefan Hammer im Gespräch mit dem Schwarzwälder Bote zu aktuellen Themen der Gemeinde. Er nennt die Hausarztpraxis, den Zahnarzt, die Physiotherapie-Praxis und auch die Apotheke. Zufrieden äußert er sich auch über die Lebensmittelgrundversorgung. Der Nettomarkt im Gewerbegebiet „Ziegelhütte“ habe eine größere Verkaufsfläche als andere Nettomärkte. Zudem gebe es einen Bäcker und einen Metzger. „Wir haben auch eine Gärtnerei, bei der es auch Obst und Gemüse gibt, und in Wittershausen den Dorfladen.“

Die Apotheke gehört zur guten Gesundheits- Infrastruktur in Vöhringen. Foto: Eric Zerm

Sorgenkind Gastronomie

Sorgenkind in der Kerngemeinde Vöhringen sei die Gastronomie. „Wir haben noch den Autohof und eine Bierkneipe.“ Wobei, so betont Hammer, er natürlich froh um den Autohof sei. Dieser habe auch die Bekanntheit Vöhringens erhöht. Geschlossen ist in der Ortsmitte die Brothandwerker-Filiale. Hier könne die Gemeinde leider nur vermittelnd tätig werden.

Zufrieden mit dem Dorfleben

Sehr zufrieden ist der Bürgermeister mit dem Dorfleben. „Da müssen wir uns nicht verstecken. Wir haben ein gut funktionierendes Vereinsleben.“ So habe zum Beispiel der Musikverein 2022 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert, der Sportverein kümmere sich um viele Kinder und Jugendliche, und die Rentnergruppe „Bürger für Bürger“ habe schon ganz viel für Vöhringen bewegt. Zum Beispiel habe die Gruppe das Rondell freigelegt. „Und alles, was sie neu machen, pflegen sie auch. Das ist eine doppelte Leistung“, so Hammer.

„Dorfhüttle“ gut besucht

Ein weiterer Ausdruck des funktionierenden Dorflebens war die Bewirtung des „Dorfhüttle“ im Anschluss an die Waldweihnacht durch Vereine, Gruppen und Privatpersonen im vergangenen Dezember.

Starker Zusammenhalt

Auch bei den Feiern zum Dorfjubiläum im Jahr 2022 (1250 Jahre Vöhringen) war laut Stefan Hammer ein großer Zusammenhalt zu spüren. „Das Fest war eine tolle Gemeinschaftsleistung.“ Stolz äußert sich der Bürgermeister auch über die starke Jugendfeuerwehr und die Kinderfeuerwehr.

Ein Großprojekt

Ein großes aktuelles Infrastruktur-Projekt ist die Erweiterung der Kläranlage in Bergfelden, an die Vöhringen, Wittershausen und Bergfelden angeschlossen sind. Kosten: rund zehn Millionen Euro.

Das „Ziegelhütte“-Gewerbegebiet ist mittlerweile voll. „Die letzten noch freien Flächen sind in Privathand“, so der Bürgermeister.

Im Gewerbegebiet Ziegelhütte werden die Grundstücke knapp. Foto: Eric Zerm

„InPark“ entwickelt sich

Gemeinsam mit Sulz wird das interkommunale Gewerbegebiet „InPark“ weiterentwickelt. „In diesem Jahr beginnt die Erschließung des zweiten Bauabschnitts.“ Der „InPark“ bestehe aus drei Bereichen. Abschnitt A sei ein kommunaler Bauabschnitt, Abschnitt B sei der „Green Innovation Park“, der Abschnitt C der oben genannte Bauabschnitt, der nun erschlossen werden soll. Die Idee des „InPark“ sei gewesen, gemeinsam mit Sulz größere zu vermarktende Flächen zu entwickeln, die trotzdem alle gemeinsam nur einen Kläranlagenanschluss brauchen. Die Flächen erstrecken sich sowohl über Sulzer (70 Prozent) als auch über Vöhringer Gemarkung (30 Prozent). „So werden auch die Kosten und Erträge verteilt“, erklärt Stefan Hammer.

Zwölf weitere Bauplätze

Bei der Wohnbauentwicklung Vöhringens gebe es derzeit noch den zweiten Abschnitt des Gebiets „Neue Wiesen“. Hier gebe es zwölf Bauplätze, von denen aber nicht alle der Kommune gehören.

Neu ist die Tonauhalle, eine Mehrzweckhalle, in die die Gemeinde vor wenigen Jahren 10,5 Millionen Euro investiert hat.

Kinderbetreuung wichtig

Neue Gruppen werden beim Kindergarten nötig. „Wie groß der Anbau wird, muss aber noch beraten werden. Der Bedarf an Kinderbetreuung steigt auch durch die veränderte Arbeitswelt. – Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe, die für mich Priorität hat.“

Der Vöhringer Kindergarten Foto: Eric Zerm

Weitere Themen, um die es noch gehen wird, sind zum Beispiel ein Radwegekonzept, die Wiederbelebung des Jugendclubs, die Wiederbelebung des Multifunktionsspielfelds auf dem Sportgelände, „und wir nehmen uns auch des Themas Photovoltaik wieder an. Die Anlagen sind inzwischen leistungsfähiger geworden“.

In der Kommunalpolitik brauche man Geduld. So seien zum Beispiel bis zum Baubeginn des Lärmschutzwalls bei Wittershausen vor einigen Wochen rund acht Jahre vergangen.