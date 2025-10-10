Anzeige: Vierter Spendenlauf für die Katharinenhöhe in Schramberg

Schon ab 11 Uhr ist es am 12. Oktober beim inzwischen vierten ProSana-Gesundheitslauf möglich, für einen guten Zweck zu starten und zugleich etwas für die eigene Fitness zu tun.

Der verkaufsoffene Sonntag ist in Schramberg stets auch mit einer besonderen Aktion verbunden. Im vergangenen Frühjahr war – zum wiederholten mal – die Biathlon Deutschland Tour zu Gast. Zum Verkaufssonntag im Herbst gehört in diesem Jahr zum inzwischen vierten Mal ein Spendenlauf. Organisator ist das ProSana-Gesundheitszentrum Schramberg. Anmeldungen werden online bis Freitag, 10. Oktober, erbeten.

Die Startgebühren Kinder bis sechs Jahre können kostenlos am Lauf teilnehmen, für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren fallen fünf Euro Startgebühr an, für Erwachsene zehn Euro Startgebühr. Es gibt auch die Möglichkeit zur Sammelanmeldung: „Weitere Familienmitglieder / Vereinszugehörige einfach bei der Anmeldung mit angeben“, so die Veranstalter.

Start und Ziel ist der hintere Rathausplatz

Start und Ziel der Stadtrunde des Gesundheits- und Spendenlaufs ist der hintere Rathausplatz in Schramberg. Ab 9 Uhr können hier auch die Startnummern abgeholt werden. Direkt vor Ort sind auch Nachmeldungen für die Teilnahme am Lauf möglich. Dabei fällt allerdings eine zusätzliche Nachmeldegebühr von zwei Euro an.

Lauf ohne Zeitnahme

„Der ProSana-Gesundheitslauf ist ein Spendenlauf ohne Zeitnahme“, schreiben die Veranstalter. Alle sind eingeladen, so viele Runden im eigenen Wohlfühltempo zu bewältigen, wie gewünscht. „Ob blutiger Anfänger, Freizeitläufer oder erprobter Wettkämpfer: der Spaß an der Bewegung und die gute Tat stehen im Vordergrund dieses geselligen Events für Einzelstarter, Familien, Vereine und Firmen.“ Unterstützt wird der Lauf von Schinle Heizung und Sanitär, von der Kreissparkasse Rottweil, von der SBK Schramberg, von Mayer, Kohler und Partner sowie von der Firma Kuret. Außerdem spenden die Bäckerei Brantner und Edeka Hardt die Verpflegung des Laufs. Bei Genehmigungen und vielem mehr hilft schon seit mehreren Jahren Manuela Klausmann. Neu dabei ist Kirsten Moosmann vom HGV Schramberg. „Zudem unterstützen uns die jugendlichen Ringer Aichhalden zusammen mit Volker Weißer“, freut sich Sandra Efthymiou von ProSana.

Zwei Stunden Zeit

Zwischen 11 Uhr und 13 Uhr können beliebig viele Runden gelaufen oder Pausen eingelegt werden. Nach jeder Runde können sich die Teilnehmer ein Bändchen abholen. „Damit zählt ihr eure insgesamt bewältigten Runden“, heißt es weiter. Das ist wichtig, denn jede zurückgelegte Runde erhöht die Summe im Spendentopf , die der Rehaklinik Katharinenhöhe im Schwarzwald zugute kommen wird. Das Geld soll in der Rehaklinik in Schönwald im Schwarzwald in den Ausbau und die Modernisierung der Physiotherapie-Abteilung investiert werden. Auch das Startgeld wird komplett gespendet.

Verschiedene Prämierungen beim Lauf

Die Veranstalter des Spendenlaufs prämieren die älteste Teilnehmerin und den ältesten Teilnehmer, wie auch die größte Gruppe und das beste Kostüm. „wer also verkleidet mitlaufen will: Wir sind sehr gespannt auf eure Kostüme!“

Verpflegungsstationen an der Strecke

Direkt an der Strecke wird es Verpflegungsstationen geben. Die Moderation übernimmt „da Bach-Na“-Sprecher Andreas Gebert. Die Strecke des Laufs ist genau 962 Meter lang.

Im vergangenen Jahr freute man sich über eine Rekordbeteiligung. Gelaufen wurden 6679 Runden. Damit gingen an die Katharinenhöhe im vergangenen Jahr 9187 Euro.

Anmeldungen zum Spendenlauf am Sonntag, 12. Oktober, sind möglich über ein Online-Formular auf der Internetseite https://prosana-schramberg.de/gesundheitslauf/anmeldung, über das Online-Formular des Handels- und Gewerbevereins Schramberg und per Mail unter fitness@prosana-schramberg.de. „Mit der Anmeldung bitte gleichzeitig das Startgeld auf folgendes Konto überweisen: Empfänger: HGV Schramberg e.V., Bank: KSK Rottweil, IBAN: DE 29 6425 0040 0009 1443 38“, so die Veranstalter.