Anzeige: Vierter Spendenlauf für die Katharinenhöhe in Schramberg

Schon ab 11 Uhr ist es am 12. Oktober beim inzwischen vierten ProSana-Gesundheitslauf möglich, für einen guten Zweck zu starten und zugleich etwas für die eigene Fitness zu tun.
Der verkaufsoffene Sonntag ist in Schramberg stets auch mit einer besonderen Aktion verbunden. Im vergangenen Frühjahr war – zum wiederholten mal – die Biathlon Deutschland Tour zu Gast. Zum Verkaufssonntag im Herbst gehört in diesem Jahr zum inzwischen vierten Mal ein Spendenlauf. Organisator ist das ProSana-Gesundheitszentrum Schramberg. Anmeldungen werden online bis Freitag, 10. Oktober, erbeten.