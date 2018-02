Anzeige Viererbund in Zinn

Sein erstes "Werk" war ein Hansel, erinnert sich der heute 54-Jährige. Gegossen werden sie in Schieferformen. Die lässt er beim "Graveur seines Vertrauens" herstellen. Der schneidet die Figur ins Material hinein. Die technischen Werkzeichnungen, nach denen der Graveur arbeitet, fertigt übrigens der Oberndorfer Illustrator Michael Meier für Georg Frick an.

Die Rohlinge gießt Frick dann in der alten Werkstatt seines inzwischen verstorbenen Vaters selbst. Bemalt werden sie bei ihm daheim. Dafür hat sich der Familienvater in seinem Haus auf dem alten Lindenhof unterm Dach seinen eigenen Bereich eingerichtet. Das winzige "Büro", wie er es nennt, reicht ihm aus. Hier hat er alles, was er braucht – Farben, Pinsel und jede Menge kleine Zinnrohlinge, sorgsam in Kästchen aus Plastik sortiert.

Statt am Abend in den Fernseher zu schauen, zieht sich Frick gerne mal ins "Büro" zurück. So kann er am besten von seiner Arbeit als Hausmeister bei der Firma Rheinmetall entspannen.

Von Haus aus ist er Schreiner. Das Arbeiten mit den Händen und das "Basteln" haben ihm schon immer Spaß gemacht, erzählt Frick. Zwischen Aschermittwoch und Ostern beginnt er mit dem "Abgießen" der Figuren. Danach müssen sie noch eine Weile liegen, damit das Material gut aushärtet. Und dann kann er mit dem Bemalen loslegen.

Georg Frick sieht sich Fasnetsbücher (davon hat eine ganze Sammlung), Youtube-Videos oder Fernsehaufnahmen an.

Dabei holt er sich Inspirationen für neue Figuren. Denn die verschiedenen Narrentypen lassen sich in allerhand Farbvariationen und unterschiedlichen Posen darstellen.

So gerät schließlich jede zu einem Unikat. "Ideen sind genügend da", ist ihm nicht bange, dass ihm die Muse ausgeht.

Die Figuren von Georg Frick können im "i-Dipfele", in der "Nordgarage" in Rottweil und bei ihm selbst gekauft werden. Sie kosten zwischen 13 und 19 Euro. Und wer sich seine kleinen "Kunstwerke" einfach mal anschauen möchte, kann dies im Schaufenster der ehemaligen Metzgerei Schmidt in der Oberstadt oder im Schaukasten der Weinstube "i-Dipfele" tun.