Anzeige "Vier unter einem Dach"

ochkarätig besetzte Starterfelder in in vier Disziplinen des Pferdesports bestimmen auch in diesem Jahr wieder das Hohenzollern Reitturnier in Bisingen, das vom 3. bis 7. Oktober im Reitsportzentrum Hohenzollern stattfindet. Fünfzehn Prüfungen in der schweren Klasse S wird es geben. So präsentiert sich der Reitsport in seiner ganzen Vielfalt: Spring- und Dressurreiten, Fahrsport und Voltigieren. Bereits Traditon hat auch der Hohenzollern Reitbiathlon, hier wird der Springsport mit dem Schießen wie beim bekannten Biathlon verbunden. Traditionell ist Bisingen der Auftakt in die Hallensaison.

Spitzensport, Unterhaltung und Flair sind die Zutaten der Hohenzollern Reitturniere Anfang Oktober. Das Konzept kommt an - "4 unter einem Dach" gibt es in dieser Form bereits zum fünften Mal und zieht Zuschauer wie Sportler gleichermaßen unter die Burg Hohenzollern. Das Hohenzollern Reitturnier 2018 in Zahlen: 295 Reiter, 1.550 Starts, 250 Stallzeltboxen und mehr als 100 Helfer.