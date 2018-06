Anzeige Vier Tage wird gefeiert

So ist am Freitag der zehnte Bayerische Abend im geschmückten Festzelt in Zimmern. Die in Zimmern bekannten "Lausbuba" sorgen für Stimmung. Vereine haben bei Voranmeldung freien Eintritt.

Ebenfalls freien Eintritt gibt es beim dritten Zimmerner Musikantenhimmel am Samstag. An diesem Blasmusik-Wettstreit beteiligen sich die Musikkapelle Blochingen als Titelverteidiger, die Musikkapelle Stetten bei Hechingen sowie die Musikkapelle Hochmössingen. Die Besucher erwartet ein Abend mit Blasmusikpower, Showeinlagen der Musiker und einer unvergesslichen Musikerparty. Die Moderation übernimmt Gerhard Ruff. Nach der Siegerehrung sorgen die "Bisenger Daagdieab Lompa" für Unterhaltung im Festzelt.

Die Musikkapelle Weilstetten spielt am Sonntag, 10. Juni, zum Frühschoppen und zum Mittagstisch. Am Nachmittag musizieren die Musikkapelle Lauffen, das Jugendensemble der Jugendmusik Zimmern sowie die Musikkapelle Sickingen. Am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen angeboten.