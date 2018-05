Anzeige Vier Tage lang wird gefeiert

Der Festsonntag wird um 10.15 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Bierlinger St.-Martinus-Kirche, mitgestaltet vom Musikverein Wahlen, eingeläutet. Gegen 11.30 Uhr greift der Musikverein Börstingen beim Frühschoppen im Festzelt in die Tasten und bringt zünftige Blasmusik zu Gehör. Nach dem Mittagessen nimmt gegen 14.30 Uhr das Vorstufenorchester des MV Bierlingen auf der Bühne Platz und will das Gelernte an den Mann bringen. Gegen 15 Uhr ist die Jugendkapelle unter der Regie von Frank Faiß dran, dazwischen sind Tanzeinlagen der Tanzmädels vom MV Bierlingen vorgesehen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.