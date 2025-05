Die rund 70 Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle Altheim haben für ihr Jubiläumsfest einiges auf die Beine gestellt.

Fassanstich und Partymusik am Vatertag

Zum Auftakt des Bockbierfests am Donnerstag freut sich der Veranstalter auf einen regen Zulauf von Vatertagswanderern. Den Fassanstich um 11 Uhr begleitet die Band „BioBrass“ mit Blasmusik. Abends können die Besucher dann das Tanzbein zur Partymusik der „Schwarzwald Buam“ schwingen.

Am Freitag bringt dann der Musikverein Altheim das Bockbierfest zum Beben. Für Stimmung sorgen: „ANVEE“ mit elektronischen Klängen, „AVERRO“ mit melodischen Beats, „BIG TIM“ mit kraftvollen Basslines und energiegeladenen Sounds und „DJ PhilHouse“ mit einer stimmigen Liedauswahl.

Zur Blasmusik fließt am Samstag das Bockbier

Der Samstagabend steht dann ganz im Zeichen von Blasmusik und Bockbier. Mit einem breiten Repertoire werden die „BRASSers“ bei Jung und Alt für ausgelassene Stimmung sorgen. Als Vorband werden „d’SchwobeBRASSer“ ordentlich einheizen. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.

Am Sonntag steht schließlich der Festhöhepunkt an: das Kreismusikfest des Blasmusikkreisverbands Freudenstadt mit Gesamtchor und einem Kreismusikumzug an dem alle Kapellen teilnehmen .

Am Vormittag finden Wertungsspiele in der Turnhalle in Altheim statt. Im Festzelt unterhält zum Frühschoppen der Musikverein aus Dettingen. Um 13 Uhr geht das Unterhaltungsprogramm mit einem Gesamtchor weiter.

Danach wird sich der Festumzug durch den gesamten Ort schlängeln. Nach dem Umzug sorgt die Band „5er Blech“ im Festzelt mit Blasmusik noch einmal für gute Stimmung.

Die kleinen Gäste dürfen sich beim Bockbierfest auf einen Vergnügungspark auf dem Altheimer Festplatz freuen.