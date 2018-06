Anzeige Vier Jahreszeiten gleich im Doppelpack

Für das Eröffnungskonzert am Samstag, 23. Juni, im Kreuzgang des Klosters haben die Kammersolisten Minsk unter Leitung des Dirigenten Dimitri Subow ein klassisches Programm im Gepäck: "Bach und Söhne" – der Name ist Programm, und wieder einmal erklingen die Brandenburgischen Konzerte Nummer 2 und 4. Ebenfalls zu hören sind die Ouvertüre in h-Moll für Flöte, Streicher und Basso Continuo sowie weitere Werke von Bachs Söhnen.

Der Höhepunkt der neuen Saison ist "das besondere Konzert" – der Klarinettist Giora Feidman reist zusammen mit dem Gershwin-Quartett am 14. Juli an. Die Musiker traten 2015 zum ersten Mal bei einem Kreuzgangkonzert auf. "Vier Streicher und ein Klarinettist, und jeder Musiker ein Meister seines Fachs – da ist ein musikalisches Gesamtkunstwerk vorprogrammiert", so der Verein der Alpirsbacher Kreuzgangkonzerte.

Beim dritten Kreuzgangkonzert am 28. Juli gastiert das Ensemble Rubin. Es stellt in seinem Programm "Vier & vier Jahreszeiten" Meisterwerke von Antonio Vivaldi und Astor Piazolla einander gegenüber.