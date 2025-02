Für die Narren ist im Städtedreieck Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen zwischen dem 27. Februar und dem 6. März einige geboten.

Donaueschingen

Mittwoch, 26. Februar: Almishofer Ortsgericht an der Juniperusquelle in Allmendshofen, anschließend Umzug zum Roten Rathaus. Donnerstag, 27. Februar: Hemdglonkerumzug ab 5 Uhr in Wolterdingen, Närrisches Wecken in Donaueschingen ab 6 Uhr, 9 Uhr Absetzung Ortsvorsteher Hubertshofen, 10 Uhr Schülerbefreiung und Absetzung des Ortsvorstehers in Neudingen, 10 Uhr Schülerbefreiung, danach Fasnet in der Halle in Wolterdingen. 14 Uhr Kinderumzug in Donaueschingen, anschließend freies Strählen in der Stadt, Narrenbaumstellen um 14 Uhr in Pfohren und Neudingen. Freitag, 28. Februar: 18 Uhr Frauenfasnet der Aasener Landfrauen im Musikschuppen, 19.30 Uhr Zunftball in Pfohren, 20 Uhr Bunter Abend im Schulhaus Hubertshofen.

Samstag, 1. März: ab 18 Uhr Gaudimusikobend in verschiedenen Lokalen, 20 Uhr Bunter Abend in der Festhalle Wolterdingen und Allmendshofener Fasnbetabend im Gasthaus Adler, 20 Uhr Musikerball im Musikschuppen Aasen. Sonntag, 2. März: 14 Uhr Großer Fasnetumzug durch die Innenstadt Donaueschingen, 19.31 Uhr Bunter Abend der Narrenzunft Klosternarr in der Festhalle Neudingen. Montag, 3. März: 13.30 Uhr Rosenmontagsumzug der Schnuferzunft Pfohren, 14 Uhr Fasnetmarsch zur Bürgerhalle in Aasen. Dienstag, 4. März: Strählen und Kuttle-Essen ab 10.30 Uhr im Gasthaus Ochsen in Donaueschingen, 14 Uhr Kinderball in den Donauhallen.

Hüfingen

Donnerstag, 27. Februar: 9 Uhr Schülerbefreiung und traditionelle Absetzung der Stadtverwaltung in Hüfingen, 14 Uhr großer närrischer Kinderumzug sowie buntes Fasnettreiben in Behla. Samstag, 1. März: Narrenmesse in der Stadtkirche Hüfingen, Bunter Abend in der Baarblickhalle Behla, 20 Uhr Kehrwiederball in der Aubachhalle Mundelfingen und Bunter Abend im Bürgerhaus Sumpfohren. Sonntag, 2. März: Bunter Abend in Fürstenberg ab 20 Uhr. Dienstag, 4. März: Dorffasnet in Sumpfohren, Hieserfasnet in Behla, 14 Uhr Historischer Hanselumzug in Hüfingen. Samstag, 8. März: Fasnetfunken in Behla, 18 Uhr Fasnetfeuer in Hüfingen, 19 Uhr Fasnetfunkä in Fürstenberg.

Bräunlingen

Donnerstag, 27. Februar: ab 6 Uhr Stadthanseltag in Bräunlingen, 19 Uhr Hemdglonkerumzug Döggingen. Samstag, 1. März: 20 Uhr „Ball i dä kleine Hall“, Bunter Abend im Gemeindehaus Waldhausen ab 20:11. Sonntag, 2. März: 9 Uhr Messe für Narren, Mauritiuskirche Döggingen, 20 Uhr Bunter Abend, Gauchachhalle. Montag, 3. März: 14 Uhr Schauspielfasnet an der Stadthalle Bräunlingen „Die sieben Schwaben auf Abenteuerreise“, 20 Uhr Preismaskenhall in der Gauchachhalle Döggingen. Dienstag, 4. März: 10 bis 20 Uhr Kinderfasnet im Gemeindehaus Waldhausen, ab 16 Uhr Straßenfasnet in Döggingen. Mittwoch, 6. März: 17.30 Uhr Uhr Geldbeutelwäsche am Brunnen der Stadt Bräunlingen.