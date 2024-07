Am Sonntag, 14. Juli, ist der erste Haigerlocher Familientag – Attraktionen an mehreren Schauplätzen.

Wie man es von den bisherigen Verkaufssonntagen des Handels- und Gewerbevereins Haigerloch (HGV) kennt, erstrecken sie sich am Sonntag, 14. Juli, ab 11 Uhr auf das gesamte Stadtgebiet (Verkauf ab 12 Uhr). Doch selten war so viel geboten wie in diesem Sommer. Deshalb heißt er auch Haigerlocher Familientag.

Wer möchte, kann sich um 10. 30 Uhr am Rathaus mit Bürgermeister Heiko Lebherz treffen und mit ihm zur Radtour starten. Die führt via Eyachtäler Freizeitexpress auf der Bahnschiene zunächst nach Stetten zum Hoffest und dann weiter nach Owingen zu den dortigen Schauplätzen. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass in dem Sonntagszug der SWEG, nur Platz für 16 Fahrräder ist.

Im Städtle selbst ist für Kinder ab 11 Uhr zudem für Kinder eine Kunstaktion mit Ulrike Stegmiller (Puppentheater Orpheus) und ihrer Lichtfee im Kunstmuseum Hurm geboten. Um 13 und um 16 Uhr lädt die Stadtbücherei Kinder zur Vorleseaktion auf die Sitzstufen in den Eyachauen ein. Genau dort wird das Kinder- und Jugendbüro von 14 bis 16 Uhr seine Farbschleuder anwerfen. Eine kreative Aktion, bei der Kinder Kunstwerke ähnlich einem Mandala anfertigen können.

Wie gewohnt breiten am Sonntag in der Spitalgasse eine Vielzahl von Flohmarktständen ihre Angebote aus. Auch Kinder können ihre Sachen anbieten. Neben dem Amtsgericht gibt es nicht nur eine Bewirtung durch die Freie Schule Zollernalb sondern auch einen Whirlpool zum Entspannen. Sybille Weber zeigt ab 12 Uhr in ihrem Ladenatelier am Marktplatz wie man an alten Webstühlen webt. „Blaulicht-Organisationen“ wie Feuerwehr, Polizei und DRK sind auf dem Marktplatz präsent. Dazu gibt es Helium-Ballons für Kinder, Sommercocktails und Pizza-Schnitten.

Der zweite Schauplatz in Stetten steht diesem Angebot in nichts nach. Wie immer ist der Abfallverwertungsladen von Ivo Lavetti in der Salinenstraße geöffnet und auch dort macht sich ein „Flohmargd“ breit. Auf der anderen Straßenseite laden das StoffOutlet Zollernalb zum Hoffest ein.

Auch hier gibt es ein vielseitiges Programm unter anderem mit Holz- und Kettensägenkunst. Eine ganz besondere Show bietet Kurt Brei aus Nagold. Er ist seit dem 17. Lebensjahr blind und wird um etwa 13 und 15.30 Uhr auf einem Parcours zeigen, was er und sein Blindenhund können. Dazu kommt ein Kunsthandwerkermarkt mit handgetöpferter Keramik, eine Seifenküche, in der Kinder selbst Seife herstellen können, Taschen-Kreationen oder Häkel- und Strickarbeiten.

Für Bewirtung in Stetten sorgt Richard Schieks Heimatküche mit kühlen Getränken, Bier vom Fass, Flammkuchen und Eis. Außerdem kommt ein Obsthändler mit Obstsalat to go, es gibt italienische Süßigkeiten, Cocktails, brasilianische Spezialitäten, Kaffee und. Kuchen

In Owingen sind das Möbel- und Einrichtungshaus Schick und der K-Mart geöffnet. Dort gibt es Kinderschminken, einen Malwettbewerb, eine Hüpfburg oder gratis Zuckerwatte. Im Blumenwerk von Vanessa Henne können Kinder Salat in einem eigens bemalten Tontopf einpflanzen. Auch „Sissis Traumland“ mit hochwertiger Ausstattung für Babys in der Gruoler Panoramastraße öffnet am Sonntag seine Türen. Ein attraktives Gewinnspiel ist ebenfalls Teil des ersten Haigerlocher Familientages. In mindestens sechs von acht teilnehmenden Geschäften muss man sich auf den Familientag-Flyer einen Stempel geben lassen.

Ist diese Voraussetzung erfüllt, kann man die Karte mit der eigenen Adresse versehen am Aktionstag in einem der Geschäfte abgeben. Als erster Preis winkt ein Rundflug über die Schwäbische Alb, als zweiter Preis eine Nähmaschine. Dazu kommen noch Einkaufs- und Restaurantgutscheine.