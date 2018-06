Anzeige Vielfalt mit besonderem Flair

Das Mittagskonzert um 13.15 Uhr im Kurhaus Schömberg spielt das "Dierig-Quartett" ergänzt mit Mitgliedern des Ensembles "Musik auf der Höhe". Sie führen unter anderem das Streichquintett op.4 von Beethoven auf (Eintritt 15 Euro).

Zum Abschluss des Tages erklingt die Orgel der evangelischen Kirche ab 20 Uhr. Zu hören sind Pavel Janecek (Trompete) und Franz Dieter Weitz (Orgel) unter anderem mit "Die Fenster nach Marc Chagall" von Petr Eben (Eintritt 15Euro).

Wort-Gottes-Feier

Am Sonntag wird die Wort-Gottes-Feier in der katholischen Kirche ab 10 Uhr musikalisch begleitet. Ab 16 Uhr findet das Abschluss-Orchester-Konzert in Gedenken an Sylvia Dierig im Kurhaus Schömberg statt. Sie war Initiatorin, im Vorstand und Organisatorin des Vereins "Musik auf der Höhe". Unter der Leitung von Gerd-Uwe Klein und dem Ensemble Musik auf der Höhe werden die Orchesterwerke "Lieder und Tänze des Todes" von M. P. Mussorgski, das "Tripelkonzert op. 56" von Beethoven und das "Concierto de Aranjuez" von Rodrigo aufgeführt. Die Solisten dieses Konzertes sind Isabell Rejall (Gesang), Michal Stanikowski (Gitarre), Gerd-Uwe Klein (Violine), Wolfram Dierig (Violoncello) und Tobias Schabenberger (Klavier).

Das Festival bietet ein abwechslungsreiches Programm – für jeden ist etwas dabei.

Für die drei Konzerte mit Eintritt kann ein Kulting-Abo für 35 Euro erworben werden.

Den Vorverkauf übernimmt die Touristik und Kur Schömberg, Telefon 07084/1 44 44.