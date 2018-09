Anzeige Vielfalt in Neubulach stärkt Lebensqualität

Sie vermeiden beispielsweise gleiche Produkte, indem andere Lieferanten akquiriert werden. "Und wenn einer von uns etwas nicht hat, das Kunden möchten, schicken wir sie zu den Kollegen", führen sie aus. Zudem seien die Geschäfte immer auch Treffpunkte und Begegnungsstätten für die Bevölkerung.

Ganze Bandbreite wird geboten

Die Kunden würden bewusst dort kaufen, wo sie lebten. Sie schätzten den Service. Das gelte auch dann, wenn sie ein Produkt woanders gesehen hätten, so die Erkenntnis der Geschäftsfrauen. Zudem schätzen sie an der Stadtverwaltung, dass bei Baustellen die Belastung für die Geschäfte so gering wie möglich gehalten wird. Zudem habe der Vermieter stets ein offenes für sie.

Buch zum Anfassen wieder gefragt

Erika und Renate Schweizer führen eine Vollbuchhandlung. Sie verfügen deshalb über die ganze Bandbreite und können über Nacht gewünschte Artikel besorgen. Natürlich merken sie das e-Book. Doch die Nachfrage dafür sei gering. Die Leser kehrten zum Buch zum Anfassen zurück, vor allem wenn es ein Geschenk sein soll, sagen Erika und Renate Schweizer. Es werde geschätzt, dass sie sich Zeit für die Kundenwünsche nehmen würden, so Erika und Renate Schweizer.