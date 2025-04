Anzeige: Vielfältiges Programm für die ganze Familie

Die Grossveranstaltung verspricht am verkaufsoffenen Sonntag, 4. Mai, erneut ein vielfältiges Programm für die ganze Familie. Von 12 bis 17 Uhr präsentieren sich Einzelhandel, Handwerk, Dienstleister, Industrie und Vereine in der gesamten Stadt. Ein besonderes Highlight ist das neue Bobbycar-Rennen, das am Vortag, Samstag, 3. Mai, ab 14 Uhr die Herrenackerstraße hinabführt und das Veranstaltungswochenende einläutet.

Die Veranstaltung bietet wieder zahlreiche Attraktionen: Märchenerzählerinnen, Hüpfburgen, Kinderklettern, Motocross-Show, Auto- und Zweiradschauen, Oldtimer-Schau, Flohmärkte sowie ein Handwerker- und Energiepark.

Lesen Sie auch

Ein Shuttlebus erleichtert den Besuchern die Fortbewegung zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorten.

„Hechingen aktiv“ ist ein Fest für die ganze Region und lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, die Vielfalt und Lebendigkeit der Stadt zu erleben.

Viele Hechinger Vereine sind mit an Bord, betreiben Verpflegungsstände, Musikkapellen spielen und auch Vorführungen sind geplant. Zudem wird die Märchen-Erzählerin Sigrid Maute an fünf Stellen in der Stadt Zuhörer mit ihren Geschichten in den Bann ziehen.

Mehr als 30 Firmenpräsentieren sich

Über 30 Firmen haben zugesagt, dass sie mitmachen, freut sich Stadtmarketing-Vorsitzender Thomas Sigg, der mit einem Projektteam aus Rainer Weith, Michael Dengler, Philipp Buck, Wilfried Dillmann und Josef Wolf ein umfassendes Programm auf die Beine gestellt hat. „Herausfordernd“ sei das, ergänzt er, denn die Veranstaltung erstreckt sich vom Feuerwehrhaus in der Unterstadt bis hoch zum Obertorplatz.

Nicht nur auf Obertorplatz ist einiges geboten

Auf dem Obertorplatz wird mit verschiedenen Spielen ein spezielles Kinder- und Jugendprogramm geboten, auf dem Kirchplatz gibt es Speis und Trank an mehreren Stellen, auf dem Marktplatz wird eine Fahrrad- und Quad-Ausstellung zu sehen sein. Die Turmstraße und obere Staig müssen tapfer überbrückt werden, aber schon in der unteren Staig wird ein Oldtimer-Treffen stattfinden, das für Freunde des gepflegten Blechs eine Augenweide ist. Bewirtet wird zwar an vielen Stellen in der Stadt, einen Schwerpunkt wird aber auch dieses Jahr wieder die Johannesbrücke darstellen.

Die traditionelle Fahrzeugschau Hechinger Autohäuser wird sich über die Herrenacker- und den Teil der Bahnhofstraße vom Kino bis zum Kreisel erstrecken. Die Straße wird hier ebenso gesperrt wie der Teil der Ermelesstraße vom Feuerwehrhaus bis zum Kreisel. Autos werden über den St. Luzen Weg zum Bahnhofkreisel in Richtung Europakreisel umgeleitet.

Handwerksfirmen sind in der Ermelestraße aktiv

Voll gesperrt wird in diesem Jahr der Teil der Ermelesstraße bis zum Feuerwehrhaus. Hier präsentieren sich viele Handwerksfirmen. Ein besonderes Thema werden dabei wieder Präsentation im Bereich der Energietechnik sein. Feuerwehr und DRK werden mit einem Tag der offenen Tür ebenfalls den verkaufsoffenen Sonntag unterstützen. Und aufregend wird es sein, auch mal an der Rückseite des Feuerwehr-Schlauchturms vorbeizuschauen, denn dort präsentiert der Alpenverein, wie man sich an dieser beängstigend hohen Kletterwand gut abgesichert herumhangeln kann.