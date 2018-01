Anzeige Vielfältiges Angebot unter einem Dach

Die Bildungslandschaft ist immer in Bewegung. Orientierung ist bei Eltern und Schüler gefragt. Besonders allgemeinbildende Abschlüsse, aber auch berufliche Abschlüsse, sind am Standort Schramberg-Sulgen bei den Beruflichen Schulen in den angebotenen ein- bis dreijährigen Schularten erreichbar.

Kontinuität und Verlässlichkeit der Schule vor Ort haben für Jugendliche und Eltern oft absoluten Vorrang, um eine erfolgs- und zukunftsorientierte Laufbahn zu wählen. Schüler und Lehrer der Beruflichen Schulen Schramberg bieten allen Bewerbern und Ratsuchenden eine persönliche Gelegenheit, die vielfältige Bildungseinrichtung in Schramberg kennen zu lernen.

Dafür öffnet die Schule für alle Interessierten am Samstag, 3. Februar, von 9 Uhr bis 13 Uhr die Unterrichtsräume, Werkstätten, Übungsfirmen und Labors. Auch die neue Schulmensa steht offen und lädt zur Besichtigung ein.