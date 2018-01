Anzeige Viele Zünfte laden zum Tanz

Als Abteilung des Heimatvereins Wessingen wurden die Gempleswatter in 2000 von einigen fasnachtsbegeisterten Personen gegründet. Allen voran stand seinerzeit Karl Krautwald, der das Amt als Narrenvater bis 2003 ehrenamtlich und mit viel Geschick führte.

Dessen Nachfolgerin war für die nächsten drei Jahre Eveline Beigl. Von 2006 bis 2008 übernahm noch einmal Karl Krautwald die Führung, bevor der bis heute amtierende Narrenvater Michael Braunschweig gewählt wurde und seither zusammen mit seinen Ratsmitgliedern die Fäden für die Zunft und deren großes Engagement spinnt.

So bleiben Brauchtum und Tradition bewahrt, werden an die Nachwelt weitervermittelt. Jahr für Jahr frönen sie der fünften Jahreszeit, haben ihren festen Programmplan und nehmen an unzähligen Terminen und Aktivitäten weit über die Gemeindegrenzen aktiv teil.

Den Mittelpunkt der Fasnet bildet jedoch die Ortsfasnet. So umfasst ihr Programm neben der Narrentaufe, den Rathaussturm bis hin zur Beteiligung am großen Kirchspielumzug in Bisingen.