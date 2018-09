Anzeige Viele Projekte realisiert

In den 25 Jahren des Bestehens hat der Verein viele Projekte in Angriff genommen. Seit Gründung der Oberndorfer Meisterkonzerte vor 20 Jahren beteiligt er sich als Sponsor. Alljährlich zeigt er gemeinsam mit der Stadt Oberndorf Präsenz auf der großen Touristik Messe CMT in Stuttgart. Unzählige Male wurde das Stadtfest ausgerichtet, Silvester-Bälle organisiert und Postkarten und Übernachtungsprospekte herausgegeben.