Anzeige Viele Nachwuchsstars im Sattel

Zum Abschluss des Samstagabends wird bereits zum 20. Mal in Folge die vierte und entscheidende Qualifikation des BW-Cups 2018 (Beginn gegen 20.15 Uhr) in Bisingen ausgetragen. Hierfür hat sich die gesamte Reiterspitze Baden-Württembergs in die Starterliste eingetragen, geht es doch um die letzten Punkte für das Finale des Hallenchampionats im November in Stuttgart.

Der Große Preis der Sparkasse Zollernalb, auf höchster nationaler Ebene mit einer Springprüfung Klasse S*** ausgeschrieben, wird am Sonntag, 7. Oktober, den Höhepunkt des 22. Hohenzollern Reitturnieres bilden. Neben dem Wanderpokal der Burg Hohenzollern erwartet den Sieger ein neuer Pkw im Wert von 12 000 Euro.

Viele Stars wird es beim Hohenzollern Reitturnier im Sattel zu sehen geben: Michael Jung- dreifacher Olympiasieger, Weltmeister und Europameister; Andy Witzemann, Vorjahres Sieger im Großen Preis von Bisingen und amtierender BW-Bank Hallenchampion; Tina Deuerer, Baden-Württembergische Meisterin 2018; Peter Hertkorn, Baden-Württembergischer Meister 2018; Timo Beck, Baden-Württembergischer Vizemeister 2018; Jörg Oppermann, Sieger des Maimarkt Championat in Mannheim 2018 und international erfolgreich; Charlotte Bettendorf, Luxemburgische Meisterin und international siegreich.

Auch die junge Erforlgsgarde wird in Bisingen am Start sein: Alia Knack, vierter Platz bei den Europameisterschaften Children 2017 in Samorin und dritter Platz bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften 2018; Jennifer-Sandra Dreher, Baden-Württembergische Meisterin Junioren 2018 und Vizelandesmeisterin im Ponylager; Lea-Sophia Gut, Baden-Württembergische Meisterin Pony 2018 sowie Kaja-Celine Hofmeister, Baden-Württembergische Meisterin Junge Reiter 2018.

Mit den Stars der Reitsportszene messen sich die erfolgreichen Mitglieder des Reitsportzentrums Hohenzollern: Katrin und Reiner Herre, Gloria Beck, Marc Poppel, Claudia Vasall, Ira Wunderle, Anouk und Maxine Zähringer, Katharina Rieble, Nicole Strobel, Rhea Hermann, Balbina Barbara Pietrzak, Eva Nunnenmacher, Andreas Wittlinger, Jana Weber, Vanessa Stepan, Annette Steimle-Lohner, Kim-Laura und Lisa-Isabel Grotthaus.

Aber auch das Rahmenprogramm wird in Bisingen nicht zu kurz kommen. Am Freitag und Samstag kommen die Nachtschwärmer im Partyzelt auf ihre Kosten. Am Familiensonntag erwarten die kleinen Besucher Ponyreiten, Luftballons und Kinderschminken. Am Sonntag ist zudem der Eintritt frei.

Weitere Informationen unter www.rsz-hohenzollern.de