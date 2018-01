Winterdecken und mollig warme Bettwäsche gibt es beim Fachgeschäft Betten-Hugger im Winterschlussverkauf – Platz für leichtere Zudecken und frühlingsfrische Bettwäsche muss geschaffen werden. "Letzte Woche auf der internationalen Heimtextil-Messe in Frankfurt haben wir vieles bestellt, dies wird in den nächsten Wochen angeliefert", sagt Inhaber Magnus Hugger. Als besonderes Angebot gibt es daher die Daunenkuschel-Decke "Schlummer-Step". Sie ist herrlich leicht, und rein aus Naturmaterial. Sie wärmt und speichert die Wärme in kalten Nächten. Diese Daunen-Decke ist über 30 Prozent reduziert – so lange der Vorrat reicht. Aber auch andere WSV-Angebote warten auf die Kundschaft.