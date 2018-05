Anzeige Viele Ideen für die Zukunft

Küchenmeister und Hotelbetriebswirt Jörg Möhrle, der fünfte Tannenwirt, war in seiner Kindheit ein richtiger Lausbub, heißt es in der Familienchronik – beste Voraussetzungen, um als Visionär so manche moderne Idee in die Tat umzusetzen.

Nach seiner Ausbildung zum Koch im Hotel Bareiss folgten Wanderjahre. In dieser Zeit lernte Jörg Möhrle seine österreichische Frau Jutta in der Schweiz kennen – "auf neutralem Boden", wie beide beteuern. 2003 übernahm Jörg Möhrle den elterlichen Betrieb.

Beständig wurde in das Hotel investiert. Das Engagement der heimischen Handwerker wissen Jutta und Jörg Möhrle zu schätzen. "In die Gestaltung des Hauses fließen immer regionale Aspekte mit ein, dabei ist uns Authentizität sehr wichtig", so Jörg Möhrle. Das kommt auch bei den zahlreichen Stammgästen des Hauses gut an. Für das Hotel gab es schon viele Auszeichnungen wie vier Hotelsterne, vier Wellness-Sterne, das EMAS-Zertifikat und den Dehoga-Umweltcheck in Gold, auf die Jutta und Jörg Möhrle sehr stolz sind.