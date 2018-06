Anzeige Viele Attraktionen für Jung und Alt

Folgende Aktionen werden angeboten: Albstadtwerke: Wasserfiltersystem und Wasseraufbereitungs-Aktion für Kinder im Wasserkreislaufmodell; AOK Baden-Württemberg: WM-Gewinnspiel mit Sofort-Gewinnen; Bezirksimkerverein: Bienen-Schaukasten, Imkereiprodukte und Honig zum Probieren; DLRG Schömberg: Badeaufsicht und Kinderschminken, Schaurettungs-Aktionen; Umweltmobil Donnerkeil: Natur erleben beim Untersuchen von Kleinlebewesen aus dem Schiefersee unter dem Mikroskop; Holcim-Werkforum: "Spurensuche im Jurameer": Besucher können in eine längst vergessene Welt vor 180 Millionen Jahren eintauchen; Imnauer Mineralquellen: Kinder können ihr eigenes Getränk mischen und Etiketten erstellen; Zollernalb-Touristinfo: Freizeitmöglichkeiten in der Region und Rätselspaß beim "Zollernalb-Quiz". Zudem gibt es ein Schätzspiel. Das Restaurant Am Schiefersee hat offen, es kommt der CaSa-Streetfood-Truck, der Waldorfschulverein Zollernalb verkauft Leckereien, und Getränke gibt es von Trink Regional, dem Verbund der Getränkehersteller Imnauer/Lehner/Stingel aus dem Zollernalbkreis.