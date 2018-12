Anzeige Viele Attraktionen der Händler

Am Samstag, 15. Dezember, und Sonntag, 16. Dezember, werden jeweils um 11 Uhr die Hütten des Weihnachtsdörfles für die Besucher geöffnet. Im Gatter warten die Ziegen Frieda, Freddy und Kalle von Thomas Viehweg auf Streicheleinheiten. Darüber hinaus sind Nikolaus und Knecht Ruprecht an beiden Tagen zu Gast. Die Volkshochschule lädt zu Tänzen bei traditioneller Weihnachtsmusik und Musik aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach in den Lesesaal des Kurhauses ein. Tanzpädagogin Sabine Breuninger zeigt die Tänze.

Am Samstagabend spielt das Trio "DeineBand" flotte Rhythmus auf dem Lindenplatz. Dort gestaltet am Sonntag das Jazzmobil den Frühschoppen. An beiden Tagen ist die Weihnachtsausstellung im Haus Bühler geöffnet.