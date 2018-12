Anzeige Viel Neues zum Jubiläum

Zehn Tage lang tauchen Besucher in die heimelige Weihnachtsatmosphäre unterhalb des Schwarzen Tores ein. Zum Jubiläum hat sich der GHV eine Menge einfallen lassen, um den Rottweiler Weihnachtsmarkt gemütlich und ansprechend zu gestalten. Sorgen bereits seit vielen Jahre die beleuchteten Häusertraufen für adventlichen Lichterglanz in der Stadt, so tauchen große Strahler das Schwarze Tor und die großen Tannenbäume zusätzlich in farbiges Licht.

Neue Bistrotische in Holzoptik und mehr Tannengrün sorgen für ein einheitliches Bild der mehr als 40 Hütten, in denen neben Kulinarischem auch Weihnachtsschmuck, Strohsterne und Weihnachtskarten genauso wie kreatives Kunsthandwerk oder hochwertiges Spielzeug angeboten werden. Eine neu errichtete Hütte vor dem Alten Rathaus, ausgestattet mit Kissen, Fellen, Tischen und Stühlen im Landhausstil, lädt zum Feiern und Verweilen ein. Zweimal wird dort die Rottweiler Märchenerzählerin Sigrid Schneider-Hertkorn Familien das Märchen "Wie der Schnee zu seiner Farbe kam" erzählen.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm verleiht dem Markt zusätzlichen Reiz: Auf der Bühne vor dem Alten Rathaus spielen unterschiedliche Ensembles und Vereine aus Rottweil und der Region täglich weihnachtliche Weisen, vier Mal drehen schwer bepackte Esel ihre Runden.