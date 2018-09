Anzeige Viel mehr als "nur" Kuckuck

Einblick in die Entwicklung der Uhrenherstellung im Schwarzwald vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert gibt die Sammlung von Heinrich Engelmann. Sie bildet den Einstieg in das Junghans Terrassenbau Museum und zeigt rund 300 Exponate. Auch Orchestrien und Musikspielautomaten sind hier zu sehen.

Den Einstieg in eine spannende Zeitreise bildet eine originale Uhrmacherwerkstatt aus dem 18. Jahrhundert. Bauern aus dem Schwarzwald nutzten die Wintermonate, um ihren Lebensunterhalt aufzubessern. Es war mehr als ein Hobby, denn es gehörte Know-how in Sachen Holz und bei der Verwendung von Spezialwerkzeugen dazu. Diese haben die Schwarzwälder in der ersten Zeit sogar selbst angefertigt. Wichtiges Hilfsmittel war die fußbetriebene Drehbank zum Drehen aller runden Uhrenteile. Für die Bauern war die Uhrmacherei eine wichtige Einnahmequelle, die sich stetig weiterentwickelte.

Diese historische Uhrmacherwerkstatt ist die Keimzelle der klassischen Schwarzwalduhr. Hier wurden die sogenannten Holzräderuhren gefertigt, die im ersten Teil der Sammlung Engelmann aus der Zeit zwischen 1760 und 1820 zu sehen sind – die ältesten Uhren aus dem Schwarzwald.