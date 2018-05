Anzeige Viel Licht und Luft

Ein gemeinsames Fachkräfteteam erbringt sämtliche Betreuungsleistungen. Dies ermögliche Menschen mit psychischer Erkrankung ein hohes Maß an Kontinuität und Sicherheit, so Hauck. In der Nähe des Unterstützungszentrums befinden sich Einkaufsmöglichkeiten und eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Die bisherige stationäre Wohngruppe in der Leonhardstraße wird in eine ambulante Wohngemeinschaft umgewandelt. Dadurch entsteht Wohnraum für Klienten, die auf dem freien Wohnungsmarkt keine Wohnung finden. Im selben Gebäude befindet sich auch das Gemeindepsychiatrische Zentrum, das in Kooperation der sozialpsychiatrischen Leistungserbringer betrieben wird.

"Einrichtungen wie am Schelmengraben sind die Zukunft"

Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann sprach bei der Einweihung von einem Freudentag für die Stadt, und er betonte, "Einrichtungen wie am Schelmengraben sind die Zukunft".

Bevor die Einweihung gefeiert werden konnte, waren umfangreiche Arbeiten notwendig, und unter der Regie von Architektin Heidi Heuser-Kawerau waren neun Ingenieurbüros und 27 Firmen am Neubau beteiligt. Überzeugend findet die Architektin die stadtnahe Lage im Wohngebiet und die Ausrichtung des Gebäudes mit Aussicht nach Westen. Alle Wohnungen sind barrierefrei und wohnlich in Material und Farbgebung gestaltet. Durch die großzügigen bodentiefen französischen Fenster kommt viel Licht und Luft in die Wohnungen. An prominenter Stelle, der Stadt zugewandt, befindet sich der Raum für die Tagesstruktur. Die Bedeutung dieses Raumes und seiner öffentlichen Funktion, wird durch die Gliederung des Baukörpers und die großzügige Verglasung hervorgehoben. Für das Gebäude mit seinen knapp 2000 Quadratmetern und zwei Stockwerken hat die Bruderhaus-Diakonie rund 2,5 Millionen Euro investiert – wobei die ursprünglich kalkulierten Kosten klar unterschritten wurden.