Anzeige Viel Knuspriges, Sportliches und Geselliges beim Tennisclub

Erst im vergangenen Jahr hatte der Tennisclub Lautlingen sein Tennisheim frisch renoviert, mehr Platz geschaffen und alles heller und freundlicher gestaltet. Nun kommt eine weitere Neuerung hinzu, denn Stephanie Habfast bietet neben ihren berühmten Maultaschen mit Kartoffelsalat, Wurstsalaten in allen Variationen, Sportler-, Ochsenmaul- und Käsesalat sowie heißen Leckereien künftig auch frische Pizza an – der neue Holzofen macht es möglich. Von den 45 Sitzplätzen im Lokal des Tennisheims haben die Gäste dank der großen Panoramafenster einen ebenso herrlichen Ausblick wie von den rund 40 Plätzen auf der Sonnenterrasse, die sich mit Markisen beschatten lässt. Dass dort nicht nur Mitglieder und Freunde des Tennisclubs willkommen sind, sondern auch alle anderen, die gerne gut essen und dabei eine fantastische Aussicht genießen: selbstredend.

Mit Maximilian Lang hat der Tennisclub Lautlingen einen neuen Trainer, der am Samstag, 2. Juni, das Vorbereitungstraining der Jugend-Mannschaften für die Verbandsrunde leitet und die Spieler auf die bevorstehende Sommersaison vorbereitet. Pro Mannschaft sind zwei Stunden Training vorgesehen. Beginn ist um 10 Uhr. Volker Hahn und Fabian Sauter leiten das Jugendtennis-Camp von Montag, 28., bis Mittwoch, 30. Mai.

Fünf gut gepflegte Tennisplätze, um die sich der neue Platzwart Peter Dudzik mit Unterstützung von Dietmar Bock kümmert, hat der TCL zur Verfügung. Wer dort spielen will, muss übrigens nicht Mitglied sein: Mittwochs von 15 bis 16 Uhr steht die Anlage nach Voranmeldung jedermann zur Verfügung. Wer in den Weißen Sport einsteigen will, der findet beim TC Lautlingen qualifizierte Übungsleiter für jeden Trainingsstand vor. Außerdem besteht die Möglichkeit, freitags ab 9 Uhr beim "Kontakttreffpunkt", den Paul Gscheidle leitet, Tennis zu spielen und anschließend in Gesellschaft einen Frühschoppen zu genießen.