1 Jochen Marx freut sich über die Verstärkung von Cornelia Kretschmer-Kämpf. Foto: Fotografie von Engels, Uli Schneider

Seit Juli 2021 steht mit Cornelia Kretschmer-Kämpf eine zusätzliche Ärztin im













Seit Juli 2021 steht mit Cornelia Kretschmer-Kämpf eine zusätzliche Ärztin im Team in Vollzeit zur Verfügung. Sie ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und war seit 2015 als Oberärztin tätig, zuerst in der Klinik für Endoprothetik und Gelenkchirurgie der Sana Kliniken Bad Wildbad und im Verlauf im Zentrum für operative Medizin der Enzkreiskliniken Neuenbürg.

Kretschmer-Kämpf behandelt das gesamte Spektrum der konservativen Orthopädie und Unfallchirurgie, hat aber einen persönlichen Schwerpunkt in der Hand- und Fußchirurgie und ist durch die GFFC-zertifizierte Fußchirurgin. Durch die langjährige Tätigkeit in den Sana Kliniken Bad Wildbad und der damit verbundenen Rheumachirurgie hat sie ebenfalls eine besondere Expertise in der orthopädischen Rheumatologie. "Wir sind sehr glücklich, mit Frau Kretschmer-Kämpf eine ausgewiesene Expertin in der Orthopädie und Unfallchirurgie gewonnen zu haben", sagt Jochen Marx. "Die Auswirkungen sind bereits zum Vorteil unserer Patienten sehr deutlich geworden: die Wartezeiten auf einen Termin bei uns haben sich drastisch verkürzt. Darüber hinaus können wir mit Frau Kretschmer-Kämpf die konservative Unfallchirurgie (Behandlungen von akuten Verletzungen) und Rheumatologie in unserer Praxis weiter stärken. Selbstverständlich verfügen wir über ein Netzwerk an spezialisierten operativen Kliniken und niedergelassenen Kollegen, an die wir unsere Patienten im Falle der Notwendigkeit einer Operation weiterleiten können." Therapeutisch bestehe in der Praxis eine Spezialisierung in ärztlicher Osteopathie und Sportosteopathie. Marx besitzt hier den höchsten Ausbildungsgrad der Deutsch-Amerikanischen Akademie für Osteopathie (DAAO), das Diplom Osteopathie (DO), das EROP Diploma Osteopathic Medicine des European Register for Osteopathic Physicians sowie das Zertifikat Sportosteopathie. Die Mitarbeiter sind ausgebildete Kinesiotape-Therapeuten. "Darüber hinaus sind wir in der Lage, unfallchirurgisch alle gängigen Schienen- und Gipsversorgungen durchzuführen. In der Arthrosetherapie bieten wir Hyaluronsäureinjektionen sowie das moderne Verfahren der Eigenbluttherapie (platelet rich plasma) an. Physikalische Therapien wie fokussierte Stoßwellentherapie, Elektrotherapie, Ultraschalltherapie und unser nagelneuer Hydrojet (Überwasserdruckstrahlmassage) runden das Angebot ab."