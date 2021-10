1 Am 24.Oktober lockt wieder mal ein verkaufsoffener Sonntag nach Rottweil in die Innenstadt und auf die Saliine.Archiv- Foto: Fotos: Nädele/Siegmeier

Nach einem Jahr Pause ist es am 24. Oktober wieder soweit: am verkaufsoffenen Sonntag locken rund 40 Geschäfte von 13 bis 18 Uhr in die Rottweiler Innenstadt und auf die Saline zum Bummeln und Stöbern ein.

Ob bei Bekleidung für Damen und Herren, Lederwaren, Bett- und Tischwäsche, Geschenkartikel, Accessoires, Fingernagel-Trends, Schmuck, Brillen- und Hutmode – die aktuelle Herbstware ist überall eingetroffen..

Die Bilder aus dem Jahr 2019 haben wahrscheinlich noch viele im Kopf: Strahlender Sonnenschein und ein buntes Rahmenprogramm, dass der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) zusammen mit den Rottweiler Einzelhändlern auf die Beine stellte, zogen zahlreiche Besucher an. Daran anzuknüpfen, das wünschen sich die Macher vom GHV für den kommenden verkaufsoffenen Sonntag. Für das Event unter der noch immer wirkenden Pandemie gibt es nur eine Auflage: Die Besucher müssen während des verkaufsoffenen Sonntags einen medizinischen Mund- und Nasenschutz tragen.

"Der Einzelhandel freut sich mehr denn je über seine treuen Stammkunden und neue Besucher, die den persönlichen Kontakt und den Charme des lokalen Einkaufens schätzen", betont Tobias Rützel vom GHV Rottweil. Gleiches gilt für die ansässigen Restaurants und Cafés.