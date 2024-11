Anzeige: Verkaufsoffener Sonntag in Zell

Zell am Harmersbach lädt am 3. November zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Gleich bei drei Einrichtungen heißt es „Tag der offenen Tür“. Außerdem wartet am Wochenende die Hobby-Künstler-Ausstellung im Tellerbau der Oberen Fabrik.

Im wahrsten Sinne des Wortes öffnet am 3. November die Einkaufsstadt Zell am Harmersbach ihre Türen. Von 12 bis 17 Uhr laden die Mitgliedsfirmen des Handels- und Gewerbevereins zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Entlang der für den Verkehr gesperrten Hauptstraße herrscht Marktatmosphäre.

Gleich drei Mal heißt es „Tag der offenen Tür“: Das Gesundheitshaus in der Oberstadt, die Musikschule in der Alten Kanzlei und das sanierte Gasthaus „Adler“ können besichtigt werden. Die Hobbykünstler-Ausstellung (Samstag und Sonntag) sowie der Trödel- und Antikmarkt auf dem Kanzleiplatz runden das Angebot ab.

Selbstverständlich ist für die Bewirtung der Besucher bestens gesorgt und gleich mehrere Musikgruppen sorgen für gute Sonntagsstimmung. In der Oberstadt zur Wallfahrtskirche hin wartet auf die Kinder eine große Spielstraße.

Die Geschäfte laden zu einem ausgiebigen Sonntagsbummeln ein. Die Kunden erwartet ein attraktives Angebot und viele der Fachgeschäfte locken mit zusätzlichen Aktions-Angeboten. Die aktuelle Herbst- und Wintermode steht bereit, Schuhe und Sportartikel in großer Auswahl, Schmuck, Spielsachen und vieles mehr. Schon jetzt kann man rechtzeitig die ersten Weihnachtsgeschenke besorgen.

Auf dem Kanzleiplatz und in der Turmstraße findet am 3. November ein Trödel- und Kunsthandwerkermarkt statt. Foto: Schwendemann

Neben den Fachgeschäften bieten entlang der Hauptstraße Kunsthandwerker und Gewerbetreibende ein buntes Warenangebot an und bringen echte Marktatmosphäre ins Städtle. Von den Kunsthandwerkern aus der Region werden selbstgefertigte Kinderkleider, Bilder und Kunstartikel und Holzdekorationen angeboten.

Musikalische Unterhaltung in der Innenstadt

An mehreren Ständen ist im Städtle für Bewirtung gesorgt. Das Angebot reicht von süßen Waffeln über feine Nudelgerichte bis hin zu herzhaften Flammenkuchen.

Das Duo Gisela und Karl-Heinz Hug wird den verkaufsoffenen Sonntag mit schwungvollen Melodien umrahmen. Auch Musiker Attila Reismann unterhält mit Livemusik die Gäste und spielt „für den Hut“.

Das Duo „HAWA MUPO“ unterhält beim Dörfle-Brunnen mit Balladen, Blues und Rock sowie Hits und unbekanntere Musikjuwelen – ganz einfach, weil‘s Spaß macht.

Für die jüngsten Festbesucher dreht sich das Karussell und es gibt Kinderschminken. In der Oberstadt Richtung Wallfahrtskirche richtet „Alex Spielekiste“ aus Berghaupten eine ganze Spielstraße ein. Es gibt eine Seifenblasen-Show und bei schönem Wetter wird eine Hüpfburg aufgebaut.

Auch der neu gegründete Förderverein für Kinder präsentiert sich in der Hauptstraße und sorgt für Kinderspaß.

Noch mehr Musik gibt es am Sonntag, 3. November, beim „Tag der offenen Tür“ bei der Musikschule. Die Zweigstelle Zell a. H. stellt sich in ihren neuen Räumen in der Alten Kanzlei den Besuchern vor.

Geöffnet hat auch das neue Gesundheitshaus in der Oberstadt. Von 12 bis 17 Uhr laden die „Zahnärzte im Dörfle“ zum „Tag der offenen Tür“ ein. Im Erdgeschoss informiert die Firmengruppe Orbau über das Neubauprojekt.

Sehr spannend ist auch der „Tag der offenen Tür“ im Gasthaus „Adler“. Das Immobilienunternehmen hat das Denkmalgebäude kernsaniert und präsentiert erstmals die neu entstandenen Wohneinheiten. Neues Leben kehrt in eines der markantesten Gebäude in Zeller Stadtkern ein.

Parallel findet die Hobbykünstler-Ausstellung im Tellerbau des Kulturzentrums statt. Sie ist am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. 25 Aussteller präsentieren wieder eine große Vielfalt an kunsthandwerklichen Arbeiten.