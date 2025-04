Anzeige: Verkaufsoffener Sonntag in Schramberg - Bummeln, Leckeres, Kinderspaß und Biathlon

Verkaufsoffener Sonntag in Schramberg - Bummeln, Leckeres, Kinderspaß und Biathlon

1 Es ist noch frisch, aber die Sonne strahlt schon. Am 6. April ist in der Schramberger Talstadt ein verkaufsoffener Sonntag. Foto: /Archiv Ziechaus

„Hier kommt der Frühling!“ In der Schramberger Talstadt wird am Sonntag, 6. April, von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen. Dazu gibts Süßes und Herzhaftes, Angebote für Kinder, und die Biathlon-Deutschland-Tour ist auch wieder in Schramberg.









Am ersten Aprilwochenende ist wieder einiges los in Schramberg. Los gehts schon am Freitag, 4. April, mit dem Start der Street Food Fiesta auf dem hinteren Rathausplatz, organisiert von der Stadt Schramberg. Da gibts dann bis Sonntag, 6. April, Gerichte aus aller Welt; von spanischer Paella bis zu französischen Crêpes.