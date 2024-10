Die Stadt Offenburg lädt zum verkaufsoffenen Sonntag am 13. Oktober ein. Die Geschäfte haben die aktuellsten Trends in Sachen Mode und vieles mehr im Angebot.

Grenzenloses Einkaufsvergnügen garantiert: Die Stadt Offenburg lädt auf den 13. Oktober zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte mit ihrem vielseitigen Branchenmix ihre Türen. Eine gute Gelegenheit, sich über die aktuellsten Trends zu informieren.

„Lassen Sie sich von der neuen, farbenfrohen Herbst- und Wintermode inspirieren und genießen Sie in unserer Stadt einen schönen Aufenthalt“, heißt es von Seiten der City Partner Offenburg.

Ob Jung oder Alt, Klein oder Groß: Bei der vielseitigen Auswahl an Neuigkeiten für den Herbst und den Winter dürfte jeder etwas passendes finden – von den neuesten Trends an Bekleidung für Damen, Herren und auch Kinder wird alles geboten, was das Herz begehrt. So kann praktisch die ganze Familie mit einer neuen Garderobe ausgestattet werden.

Neben Kleidung werden am Sonntag in der Offenburger Innenstadt Düfte, Accessoires, Schuhe, Taschen, Koffer, Brillen, Schmuck, Spielzeug und vieles mehr angeboten, so dass keine Wünsche unerfüllt bleiben. Und natürlich wurde auch an die jüngere Generation gedacht: Auf sie wartet auf der Hauptstraße gegenüber vom Rathaus ein Kinderkarussell.

Verschiedene Stände in der Innenstadt bieten Wurst und Pommes sowie feine Crêpes an. Es gibt auch einen Süßwarenstand. Am Lindenplatz verwöhnen die Pfadfinder ihre Gäste mit leckerem Kuchen.

Wie immer bieten die Offenburger Restaurants, Cafés und Bistros die Möglichkeit, gemütliche Verschnaufpausen einzulegen. Oder man lässt den Einkaufssonntag mit den kulinarischen Genüssen der Gastronomen entspannt ausklingen.

Der verkaufsoffene Sonntag in Offenburg garantiert immer Einkaufsvergnügen für Jung und Alt. Foto: Mavo-Images/Manfred Voth

Vom 10. bis 20. Oktober erfreut zudem der beliebte Hamburger Fischmarkt die Gemüter – und verwöhnt die Gaumen der Besucher mit köstlichen Fischspezialitäten und mehr.

Interessant für Gäste der Stadt: Das zentrale BürgerBüro mit Tourist-Info am Fischmarkt ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Dort helfen die städtischen Mitarbeiter bei Fragen rund um Offenburg gerne weiter und geben wertvolle Tipps.

Offenburg ist gut über den Öffentlichen Personennahverkehr erreichbar, die Innenstadt fußläufig vom Bahnhof und Zentralen Busbahnhof. Aber auch das Parken ist kein Problem: Etwa 2000 Plätze stehen rund um den Stadtkern zur Verfügung. Alle Parkhäuser sind bis Geschäftsschluss zugänglich: Die Parkgaragen „Alt Offenburg“, das City Parkhaus, die Tiefgarage Marktplatz, das B + B Parkhaus im Rée-Carré sowie das Parkhaus Kino Forum sind rund um die Uhr geöffnet. Das Parkhaus Galeria Karstadt schließt um 18.30 Uhr.

Offenburg ist immer einen Besuch wert – besonders am verkaufsoffenen Sonntag. Die Händler freuen sich auf gutes Wetter und zahlreiche Gäste.