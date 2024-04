Die Stadt Offenburg lädt zum verkaufsoffenen Sonntag am 14. April ein. Die Geschäfte haben die aktuellsten Trends in Sachen Mode & mehr im Angebot. Zudem präsentieren in der Innenstadt insgesamt zwölf Autohäuser ihre neuesten Modelle.

Grenzenloses Einkaufsvergnügen garantiert: Die Stadt Offenburg lädt am 14. April zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen. Eine prima Gelegenheit, sich über die aktuellsten Trends zu informieren. „Lassen Sie sich von der neuen, farbenfrohen Frühjahrsmode inspirieren und genießen Sie bei uns einen schönen Aufenthalt“, heißt es von Seiten des Vereins City Partner Offenburg.

Ob Jung oder Alt, Klein oder Groß: Bei der großen Auswahl an Neuigkeiten für das Frühjahr dürfte wirklich jeder etwas passendes finden – von den neuesten Trends an Bekleidung für Damen, Herren und auch Kinder wird alles geboten, was das Herz begehrt. So kann praktisch die ganze Familie mit einer neuen Garderobe ausgestattet werden.

Neben Kleidung werden am Sonntag in der Offenburger Innenstadt aber auch in Sachen Düfte, Schuhe, Taschen, Koffer, Brillen, Schmuck, Spielzeug und vielem mehr keine Wünsche unerfüllt bleiben. Und natürlich wurde auch an die jüngeren Generationen gedacht: Auf sie warten ein Karussell und jede Menge schöne bunte Luftballons.

Wie immer bieten die Offenburger Restaurants, Cafés und Bistros die Möglichkeit, gemütliche Verschnaufpausen einzulegen. Oder man lässt den Einkaufssonntag mit den kulinarischen Genüssen der Gastronomen entspannt ausklingen.

Geöffnet haben wird auch das Offenburger BürgerBüro am Fischmarkt, im Herzen der Altstadt: Von 13 bis 18 Uhr helfen die städtischen Mitarbeiter*innen dort gerne bei Fragen rund um Offenburg weiter.

Autoschau in der Innenstadt

In der Innenstadt präsentieren sich zudem vom Lindenplatz über die Steinstraße, Ursulasäule, Marktplatz, Hauptstraße bis hin zum Rée-Carré zwölf Autohäuser mit fast 140 Autos. In diesem Rahmen stellen sie die neuesten Modelle ihrer Marken vor.

Jeder Besucher kann diese Gelegenheit beim Schopfe packen und schauen, was es Neues auf dem Markt gibt. Sicher lässt sich auf diese Weise die ein oder andere Inspiration für das künftige Fahrzeug holen.

Offenburg ist gut über den Öffentlichen Personennahverkehr erreichbar, die Innenstadt fußläufig zum Bahnhof und Zentralen Busbahnhof. Auch Parken ist kein Problem: Etwa 2000 Plätze stehen rund um den Stadtkern zur Verfügung.

Alle Parkhäuser sind bis Geschäftsschluss zugänglich: Die Parkgaragen „Alt Offenburg“, das City Parkhaus, die Tiefgarage Marktplatz, das B B Parkhaus im Rée-Carré sowie das Parkhaus Kino Forum sind rund um die Uhr geöffnet. Das Parkhaus Galeria Karstadt schließt um 18.30 Uhr.

Offenburg ist immer einen Besuch wert – und ganz besonders am verkaufsoffenen Sonntag. Die Händler freuen sich bereits auf gutes Wetter und zahlreiche Gäste.