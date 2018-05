Anzeige Verkaufsoffener Sonntag in Oberwolfach

Einige Geschäfte öffnen ihre Pforten von 13 bis 18 Uhr / Musikalische Unterhaltung und ein reichhaltiges Essensangebot sorgen für einen schönen Nachmittag

Viel zu erwarten ist beim Verkaufsoffenen Sonntag, am 6. Mai, auch in Oberwolfach. Der Oberwolfacher Gewerbevereinschef Jürgen Nowak kündigte neben dem Einkaufsvergnügen ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm an.

Unter dem Motto "Guck a’mol nach Oberwolfach", das mit dem Namen des hiesigen Wanderwegs kokettiert, öffnen acht Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten. Laut Mitteilung freuen sich folgende Geschäfte auf zahlreichen Besuch: Fahrrad am Bächle, a2 Unikat mit Kaffee und Kuchen, Malerbetrieb und Raumausstattung Groß, Florales, Regine Harter, Möbel Armbruster und das Holzlädele.