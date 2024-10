Die Atmosphäre genießen, die der Goldene Oktober bietet und bei Einkäufen in den Fachgeschäften gleich noch das das eine oder andere Schnäppchen zu Rabattpreisen machen – diese Chance bietet sich zwischen 11 bis 17 Uhr (Verkauf ab 12 Uhr) in Haigerloch.

Zudem gibt es beim Städtlesherbst erstmals die Chance, den vor wenigen Tagen von der Stadt und dem Handels- und Gewerbeverein Haigerloch (HGV) präsentierten Stadtgutschein einzulösen. Ihn gibt esdigital und in gedruckter Form. Erhältlich ist er an fünf Verkaufsstellen und einlösen kann man ihn bis in neun Geschäften: etwa in Owingen im „Blumenwerk“, im K-Markt und im Einrichtungshaus Wohn Schick. In Haigerloch kann man die Gutscheine im Fotogeschäft Weber, beim Doris-Meyer-Herstellerverkauf von Bettwäsche, im Hotel-Restaurant Krone, bei der Tankstelle und Sixt-Autovermietung im Madertal, beim Massage- und Kosmetikstudio „Im Einklang“ und auch im Kultur- und Tourismusbüro verwenden (siehe Info).

Verkaufsoffene Sonntage in Haigerloch spielen sich immer an mehreren Schauplätze ab: So kann sich in der Spitalgasse in der Unterstadt jeder, der Lust und etwas Interessantes im Keller oder auf dem Dachboden hat, an „Geros Flohmarkt“ beteiligen. Für eine Bewirtung sorgt die Familie Vees aus Nagold mit einem Süßwarenstand und Roten Würsten. Kaffee und Kuchen bietet die Freie Schule Zollernalb. Geöffnet sind natürlich auch Fachgeschäfte im Städtle.

Auch in Gruol kann man sich umschauen: Dort macht Flaiz Polstermöbel in der Angelstraße mit. Weil die 1500 Quadratmeter große Ausstellung umgestaltet werden soll, winken satte Rabatte auf Ausstellungsstücke. Gleich nebenan in “Sissis Traumland“ gibt es Babyausstattung wie Bettschlangen, Windeltaschen und Winterbekleidung zu stark reduzierten Preisen sowie Stoffe und Nähzubehör im Lagerverkauf.

In der Stettener Salinenstraße ist Ivo Lavettis Haus der Wiederverwertung geöffnet, davor spielt sich wie immer der „Flohmargd“ ab. Gleich gegenüber präsentiert das Stoff-Outlet Zollernalb Weihnachtsstoffe und es gibt Nähvorführungen.

In Owingen sind wiederrum das Möbelhaus Schick und der K-Markt geöffnet. Bei Wohn Schick wird ab 12 Uhr Conny Eberwein aus Hechingen ihre Kochkünste vorführen: Sie hatte es für das Möbelhaus beim Wettbewerb „Deutschland kocht“ bis ins Finale in Berlin geschafft und dort den zweiten Platz belegt. Für Kinder gibt es vor dem Möbelhaus eine Hüpfburg, während Sportbegeisterte sich vor dem K-Marktauf Fußball-Dart freuen können. Das „Blumenwerk“ von Vanessa Holderried ist ebenfalls dabei und bietet nicht nur eine große Auswahl an Grabschmuck und Pflanzen zur Grabgestaltung an Allerheiligen, sondern auch eine Bewirtung mit Schupfnudeln und Getränken. Zudem öffnet beim Städtlesherbst die Kinderscheune in der Rötenbachstraße mit Second-Hand-Ware für Kinder und Damen ihre Türen. Bewirtet wird dort mit Getränken, frisch gemachten Waffeln und Kuchen.

Gut sein mit Gutschein: Wer sich diese pfiffige Sache zur Kaufkraftbindung vor Ort ansehen möchte, kann sich im Internet informieren: www.stadtgutschein-haigerloch.de