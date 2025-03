Anzeige: Verkaufsoffener Sonntag in Albstadt

Verkaufsoffener Sonntag in Albstadt

1 Wenn die Stadt Albstadt zum verkaufsoffenen Sonntag einlädt, dann kommen die Besucher in Scharen, um die Angebote in der Innenstadt zu genießen. Foto: Karina Eyrich

Am Wochenende 5. und 6. April gibt es viel zu erleben – dank tollem Rahmenprogramm inklusive Angrillen 2.0.









Liebe Albstädterinnen und Albstädter, liebe Gäste, am 6. April 2025 lädt der verkaufsoffene Sonntag in allen Stadtteilen von 13 bis 18 Uhr zum entspannten Bummeln und Einkaufen ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, um durch die Geschäfte zu schlendern, sich inspirieren zu lassen und besondere Frühlingsangebote zu entdecken. Freuen Sie sich auf die neuesten Kreationen in Sachen Mode, Dekoration für das bevorstehende Osterfest und die passenden Geschenkideen für Ihre Liebsten.