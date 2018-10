Anzeige Verkaufsoffener Familiensonntag

Der große Flohmarkt am Pfarrplatz und in der Mühlenbacherstraße, die "Schwalbenmeile" in der oberen Hauptstraße, eine Quadsonderschau auf Höhe des Café Pöllath sowie die Sonderöffnung des "Haus Theres" im Inneren Graben sind weitere Bestandteile des Festsonntags. Ronny Marzin, der die bekannte Kochschule in Oberkirch betreibt, wird anlässlich des 25-jährigen Praxisjubiläums der Zahnarztpraxis Dr. Sander eine Kochshow in der Mittleren Hauptstraße geben und kleine Schmankerl anbieten. Der Erlös geht zusammen mit einer Jubiläumsspende an einen guten Zweck.

Die große Anziehungskraft des Familiensonntags beweist die Tatsache, dass zahlreiche Bäcker, Metzger und Wirte Haslachs mit Bewirtungsständen vertreten sein werden. Aber auch Fachhändler und Dienstleister, die ihre Geschäfte außerhalb des Altstadtrings haben, werden das Event als Plattform nutzen. Die Organisatoren im HGH jedenfalls sind sich einig: Der Familiensonntag bietet mottogemäß am kommenden Sonntag Attraktionen für die ganze Familie.

Haslachs Gewerbetreibende sind schon einmal gut gerüstet für den erwarteten Besucheransturm. Jetzt muss eigentlich nur noch das Wetter mitspielen, um den verkaufsoffenen Familiensonntag am 7. Oktober ein weiteres Mal zu einem Erfolg werden zu lassen. tk

Ab 11 Uhr öffnet am Familiensonntag die Stadthalle ihre Pforten für die Messe: "Impuls – für ein gesundes Sein". Hier finden sich 23 Aussteller ein, die dem Publikum Einblicke in Methoden zur Erhaltung der Gesundheit aufführen. Fokus der Messe ist es, die eigene Gesundheit zu erhalten und zu fördern – unter anderem mit Einblicken in die Arbeitsweisen verschiedener Heilpraktiker und vielen Anregungen in kosmetischen, kulinarischen und ästhetischen Bereichen. Der Eintritt ist frei. Für den kleinen Genuss zwischendurch warten auf die Gäste Kaffee und Kuchen.