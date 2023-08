Auch in der Kreisliga A Nord wird in knapp zwei Wochen der Ball wieder rollen. Somit geht die Vorbereitung nun auch für die SG Nonnenweier-Allmannsweier in die heiße Phase. Nach einem guten Start in der vergangenen Saison musste das Team von Coach Ivelin Momchilov aber nach und nach abreißen lassen. Gerade auswärts befand der Coach, hat man zu viele Punkte liegengelassen um wirklich an die Top Mannschaften heranzukommen. Somit beendete die SG die vergangene Saison auf dem elften Tabellenrang.

Zur neuen Runde gibt es einige neue Gesichter im Kader. So stoßen Noach Schuerer (FV Sulz), Mario Kunz und Marvin Stöckel (beide FC Ottenheim) als externe Neuzugänge zum Kader der SG.

Jugendspieler sollen Konkurrenzkampf beleben

Mit Erin Berisha, Benjamin Bieber, Aldin Krzalic, Tim Marginean und Vincent Sobczyk kann Ivelin Momchilov auch fünf Spieler aus der eigenen Jugend begrüßen, die dem Kader mehr Breite verpassen sollen und den internen Konkurrenzkampf beleben sollen. Allerdings muss man auch einige Abgänge verkraften. So haben Christian Dietrich, Mirco Fischer und Dylan Moessmer ihre Laufbahn beendet. Loic Kolb wird sich einem Verein aus Frankreich anschließen.

Der Coach selbst ist mit dem Stand des jetzigen Kaders sehr zufrieden: „Wir haben einige Neuzugänge im Kader, die sich bereits gut integriert haben und dem Kader mehr Breite verleihen werden. Auch die Jungs die aus der eigenen Jugend kommen machen einen guten Eindruck und geben Gas. Ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenstellung des Kaders und glücklich, dass wir wichtige Spieler halten konnten.“ Auch mit der Vorbereitung ist der Coach bislang zufrieden: „Mit der Vorbereitung bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Wir haben immer sehr viele Spieler im Training und alle ziehen gut mit. Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft und alle haben Lust auf die neue Saison. Wir wollen diesen positiven Trend fortsetzen und die neuen Jungs weiter integrieren und finden hoffentlich schnell eine gute Formation für die ersten Pflichtspiele“.

Im Bezirkspokal hat die SG die erste Hürde genommen und den SSV Schwaibach mit 1:0 besiegt. In der zweiten Runde wartet Bezirksligist VfR Willstätt. In der qualitativ starken Nord-Staffel geht es für die SG zunächst einmal darum einen guten Start hinzulegen und sich zu etablieren. Momchilov selbst sagt zu den Saisonzielen:

In Allmannsweier soll neues Sportheim entstehen

„Als Saisonziel haben wir ganz klar primär erst einmal den Klassenerhalt ausgegeben. Wenn man sieht wie eng die Staffel zusammen ist und wie sich der ein oder andere Verein auch verstärkt hat, ist dies sicherlich ein realistisches Ziel. Wenn wir dies geschafft haben können wir weiter nach oben schauen. Wir wollen einfach guten und erfolgreichen Fußball spielen und unseren Fans tolle Heimspiele bieten. Ich denke Favoriten gibt es viele. Es wird sich zeigen, wie die Vereine aus der Sommerpause starten, aber es gibt sicherlich vier bis fünf Mannschaften die für den Aufstieg in Frage kommen.“ Einen wichtigen Schritt in die Zukunft konnte man bei der SG aus den beiden Schwanauer Ortsteilen in den vergangenen Wochen auch machen. Nach langer Vorbereitung fanden vor zwei Wochen die Abstimmungsversammlungen zur Fusion der beiden Altvereine FC Nonnenweier und VfR Allmannsweier statt, bei denen die Mitglieder einstimmig dafür gestimmt haben.

Mit Eintragung in das Vereinsregister wird die SG Nonnenweier-Allmannsweier damit zukünftig als eigenständiger Verein geführt werden. Ein erstes Projekt ist auch schon in Arbeit. So wird der Sportheimneubau am Hauptspielort in Allmannsweier vorangetrieben und soll schnell realisiert und umgesetzt werden.

Zu- und Abgänge

Neuzugänge:

Noah Scheurer (FV Sulz),Mario Kunz, Marvin Stöckel (beide FC Ottenheim), Erin Berisha , Benjamin Bieber, Aldin Krzalic, Tim Marginean, Vincent Sobczyk (alle eigene Jugend).Abgänge:

Loïc Kolb (Frankreich), Christian Dietrich, Mirco Fischer, Dylan Moessmer (alle Laufbahn beendet). Trainer:

Ivo Momchilov (4.Saison).