Anzeige: Vereinsvorstellung Zeller FV

1 Gabriel Gallus (Zweiter von rechts) verließ im Alter von elf Jahren seinen Heimatklub. Nun ist der ehemalige Spielmacher des SC Lahr wieder in Zell – und er ist nicht das einzige Eigengewächs, dass nun bei den Keramik-Kickern angreift. Foto: Verein

Einst zogen Gabriel Gallus, Florian Brandt und Alexander Becker von Zell aus los in die weite Ortenauer Fußballwelt. Nun ist das Trio wieder für seinen Heimatclub im Einsatz. Außerdem soll Felix Schmidt vom FV Ettenheim mit seinem linken Fuß eine Verstärkung für den Bezirksligisten werden.









Link kopiert



Der ehemalige Spielmacher des SC Lahr machte den Anfang bei der Zeller-Rückholaktion in diesem Sommer. Er schloss sich dem ZFV bereits im Alter von nur fünf Jahren an, um sein fußballerisches Können zu zeigen. Bereits im Alter von elf Jahren verließ er im Sommer 2000 den ZFV und wechselte zum SV Oberkirch. Dort übersprang er den D-Jugend-Jahrgang und wurde aufgrund seines großen Talents gleich in der C-Jugend eingesetzt. Im Juli 2007 wechselte er vom SV Oberkirch zur U 19 des SC Freiburg und wurde deutscher A-Junioren-Meister unter Trainer Christian Streich. Nach seiner Juniorenzeit spielte er vier Jahre für die zweite Mannschaft des SC Freiburg in der Regionalliga. Dann führte ihn sein Weg 2012 zu Hessen Kassel, die ebenfalls in der Regionalliga spielten und mit denen Gallus in der Saison 2012/2013 Meister der Regionalliga Südwest wurde und die Aufstiegsspiele zur dritten Liga gegen Holstein Kiel bestritt.