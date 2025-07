Anzeige: Vereinsvorstellung Zeller FV

In der Relegation gelang den Keramik-Kickern der Sprung in die Bezirksliga, wo der Verein die vergangenen Jahre zumeist vertreten war. Nun soll auch die Klasse gehalten werden.

Der Zeller FV ist – beim Blick auf die Statistik und wohl auch wenn man die Fans fragt – wieder da, wo er hingehört. In der Relegation gegen den SV Leutesheim ließen die Keramik-Kicker gar nichts anbrennen. Im Hinspiel gab es ein 5:0 und im Rückspiel mit 6:2 noch einer Kantersieg und schon war die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt. In den vergangenen 20 Spielzeiten war der ZFV 17 Runden davon Bezirksligist. Anpassungsprobleme in der neuen Liga sind bei so einer Vergangenheit nun in der Stadt der weltberühmten Keramik nicht zu erwarten.

In der kommenden Runde nicht mehr beim Aufsteiger sind Marcel Jung und Simon Kopp. Jung hat seine aktive Laufbahn im ehrenwerten Alter von 47 Jahren beendet. „Seit seinem Eintritt in den Verein im Jahr 1996 prägte er das Geschehen beim ZFV maßgeblich mit. Besonders in Erinnerung bleiben seine Erfolge im Bezirkspokal, den er mit dem ZFV in den Jahren 2001 und 2003 gewann. Auch mit der Altherrenmannschaft holte er mehrfach den Bezirkspokal. Seit 2021 engagiert sich Marcel zudem als Jugendtrainer im Nachwuchsbereich des ZFV und bleibt dem Verein somit weiterhin erhalten“, heißt es auf der Internetseite der Zeller.

„Simon Kopp durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Zeller FV und stieß 2018 zur Herrenmannschaft. Bereits in der Jugend gewann er drei Meisterschaften und einen Bezirkspokal. In der Folgezeit war er sowohl für die erste als auch für die zweite Mannschaft im Einsatz. Auch Simon bleibt dem ZFV treu. In der kommenden Saison übernimmt er das Traineramt der A-Jugend der SG Harmersbachtal“, so der Verein auf seiner Internetseite Mitte Juni über den „Abgang“ von Kopp.

Drei Kicker sind beim Zeller FV neu am Start – und auf eine Verpflichtung sind die Verantwortlichen besonders stolz. Johannes Beck war in der Vorsaison noch der Kapitän des FV Biberach und wechselt nun in die Nachbarschaft. „Beck begann 2006 im Alter von fünf Jahren in der F-Jugend der DJK Prinzbach mit dem Fußball. Er durchlief bei der DJK sämtliche Jugendmannschaften. Durch die große Jugend-SG bekam Johannes bereits in der A-Jugend die Gelegenheit, seine Qualitäten im Zeller Badwald zu zeigen. Seither war Johannes im Blickfeld der Verantwortlichen des ZFV. Nun hat der ZFV es endlich geschafft, Johannes Beck von den sportlichen Zielen zu überzeugen, so dass der Verein nun seine Zusage bekam“, heißt es auf der Internetseite der Zeller. „Johannes Beck ist ein sehr variabel einsetzbarer Spieler, der sowohl in der Viererkette als auch im defensiven und offensiven Mittelfeld spielen kann. Er ist für die ZFV-Trainer der Wunschspieler für die Defensive, um dieser mehr Stabilität zu geben“, heißt es abschließend.

SC Durbachtal im Testspiel bezwungen

Neben Beck sind auch Nick Gerlach (zuletzt beim TuS Oppenau) und Bernhard Griesbaum (zuletzt beim VfR Willstätt) neu in der Keramik-Stadt.

In der Vorbereitung gab es bislang in drei Testspielen auch drei Siege. Der SV Steinach wurde mit 1:0 bezwungen, der FC Fischerbach mit 3:0 und beim SC Durbachtal überraschten die Zeller den Landesligisten mit einem 5:2-Erfolg.

Im Pokal geht die Pflichtspielsaison für den ZFV am Sonntag, 10. August, mit dem Kick beim SV Berghaupten los. Anpfiff ist um 17 Uhr.